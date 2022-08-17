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Три лидера G7 подтвердили участие в онлайн-саммите Крымской платформы

"Европейская правда"Среда, 17 августа 2022, 13:00

Три лидера G7 - Германии, Канады и Японии - подтвердили свое участие в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Крымской платформы, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида присоединятся к виртуальному саммиту.

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23 августа, спустя год после первого саммита, президент Украины инициировал проведение второго саммита Крымской платформы. Он пройдет в онлайн-формате.

На саммит приглашены не только действующие участники Крымской платформы, которых на сегодняшний день – 48.

Крымская платформа – это созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма.

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Первый саммит Крымской платформы состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве. В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

Читайте также: Путь к деоккупации: текст решения, принятого саммитом Крымской платформы.

Темы: Крымская платформаG7Украина
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