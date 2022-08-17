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Резніков: Новини про солдата Іванова, який з "калашникова" знищив 12 HIMARS – дурня

Валентина РоманенкоСереда, 17 серпня 2022, 13:54
Резніков: Новини про солдата Іванова, який з калашникова знищив 12 HIMARS – дурня
Олексій Резніков. фото з Facebook

За час війни проти російського агресора Україна  не втратила жодної реактивної артилерійської системи HIMARS, поставленої міжнародними партнерами.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю "Голосу Америки"

Пряма мова: "Абсолютно відповідально можу сказати, жодного HIMARS не втрачено. Тому коли ви читаєте в російських ЗМІ або медіа, або соцмережах, що "солдат Іванов з калашниковим увірвався і побачив вантажівку, в якій він знищив автоматом калашникова одночасно 12 хаймарсів, можете просто посміятися, покрутити (біля скроні) і сказати – ну така у них система пропаганди. Це дурня".  

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Нагадаємо: Російська пропаганда для применшення здобутків ЗСУ та підняття духу своїх вояків неодноразово придумувала міфи про знищення систем HIMARS, поставлених Україні.

В кінці липня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що російські окупанти не знищили жодного HIMARS в Україні.

Читайте також: Від "Джавелінів" до HIMARS. Еволюція поставок західної зброї на війні в Україні

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Теми: HIMARSМіноборони
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