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Резников: Новости о солдате Иванове, который из "калашникова" уничтожил 12 HIMARS – глупость

Валентина РоманенкоСреда, 17 августа 2022, 13:54
Резников: Новости о солдате Иванове, который из калашникова уничтожил 12 HIMARS – глупость
Алексей Резников. фото с Facebook

За время войны против российского агрессора Украина не потеряла ни одной реактивной артиллерийской системы HIMARS, поставленной международными партнерами.

Источник: министр обороны Алексей Резников в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь: "Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что" солдат Иванов с калашниковым ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом калашникова одновременно 12 хаймарсов, можжете просто посмеяться, покрутить (у виска) и сказать – ну такая у них система пропаганды. Это глупости".

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Напомним: Российская пропаганда для умаления достижений ВСУ и поднятия духа своих вояк неоднократно придумывала мифы об уничтожении систем HIMARS, поставленных Украине.

В конце июля глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что российские оккупанты не уничтожили ни одного HIMARS в Украине.

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Темы: HIMARSМинобороны
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