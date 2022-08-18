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Утренний обстрел Харькова: количество погибших увеличилось до 3 человек

Станислав ПогориловЧетверг, 18 августа 2022, 12:57
Утренний обстрел Харькова: количество погибших увеличилось до 3 человек
Фото: ГСЧС в Харьковской области

Число погибших из-за утренних обстрелов оккупантами Харькова увеличилось до 3 человек, среди погибших 1 ребенок.

Источник: ГСЧС в Харьковской области в Facebook

Дословно: "В Слободском районе города Харькова в результате попадания вражеской ракеты произошло частичное разрушение четырехэтажного общежития и кровли здания трамвайного депо".

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Детали: По предварительным данным, погибли 3 человека, из них мальчик 2009 года рождения и пострадали 17 человек. 8 человек, из которых 2 ребенка, удалось спасти.

 

Сообщается, что пожара не было. Спасатели разбирают завалы и ищут тела погибших.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вечером 17 августа оккупанты обстреляли Салтовский район города и попали в общежитие, где проживали люди с нарушениями слуха.
  • На рассвете 18 августа россияне нанесли 5 ракетных ударов по Харькову: попали по Слободскому и Холодногорскому районам. 
  • Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов  сообщил, что в результате вечернего и утреннего обстрелов Харькова по меньшей мере 9 человек погибли и 35 получили ранения, еще два человека погибли и двое пострадали в Краснограде.

Темы: Харьковвойнажертвы
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