Утренний обстрел Харькова: количество погибших увеличилось до 3 человек

Число погибших из-за утренних обстрелов оккупантами Харькова увеличилось до 3 человек, среди погибших 1 ребенок.

Источник: ГСЧС в Харьковской области в Facebook

Дословно: "В Слободском районе города Харькова в результате попадания вражеской ракеты произошло частичное разрушение четырехэтажного общежития и кровли здания трамвайного депо".

Детали: По предварительным данным, погибли 3 человека, из них мальчик 2009 года рождения и пострадали 17 человек. 8 человек, из которых 2 ребенка, удалось спасти.

Сообщается, что пожара не было. Спасатели разбирают завалы и ищут тела погибших.

Предыстория:

Вечером 17 августа оккупанты обстреляли Салтовский район города и попали в общежитие, где проживали люди с нарушениями слуха.

На рассвете 18 августа россияне нанесли 5 ракетных ударов по Харькову: попали по Слободскому и Холодногорскому районам.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вечернего и утреннего обстрелов Харькова по меньшей мере 9 человек погибли и 35 получили ранения, еще два человека погибли и двое пострадали в Краснограде.