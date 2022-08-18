Українські морпіхи знищили російську установку "Піон"

Морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ знищили ворожу установку "Піон".

Джерело: ВМС у Telegram

Дослівно: "Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон". Остаточні втрати ворога уточнюються.

Реклама:

Деталі: У ВМС додали, що за минулу добу морпіхи ЗСУ покращили своє тактичне положення та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Довідково: 2С7 "Піон" – радянська 203-мм самохідна гармата артилерії резерву. "Піон" призначений для придушення тилів та знищення особливо важливих об'єктів на відстані до 47 км.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ