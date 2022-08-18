Українські морпіхи знищили російську установку "Піон"
Четвер, 18 серпня 2022, 15:28
Морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ знищили ворожу установку "Піон".
Джерело: ВМС у Telegram
Дослівно: "Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон". Остаточні втрати ворога уточнюються.
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Деталі: У ВМС додали, що за минулу добу морпіхи ЗСУ покращили своє тактичне положення та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.
Довідково: 2С7 "Піон" – радянська 203-мм самохідна гармата артилерії резерву. "Піон" призначений для придушення тилів та знищення особливо важливих об'єктів на відстані до 47 км.
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- У вівторок артилерія військово-морських сили ЗСУ знищила щонайменше 6 окупантів на Донеччині та Херсонщині.
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- На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, знищили техніку та живу силу ворога, а також взяли в полон трьох людей.