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Українські морпіхи знищили російську установку "Піон"

"Українська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 15:28
"Піон", фото з Вікіпедії

Морські піхотинці Військово-морських сил ЗСУ знищили ворожу установку "Піон".

Джерело: ВМС у Telegram

Дослівно: "Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон". Остаточні втрати ворога уточнюються.

Деталі: У ВМС додали, що за минулу добу морпіхи ЗСУ покращили своє тактичне положення та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Довідково: 2С7 "Піон" – радянська 203-мм самохідна гармата артилерії резерву. "Піон" призначений для придушення тилів та знищення особливо важливих об'єктів на відстані до 47 км.

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