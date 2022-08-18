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Украинские морпехи уничтожили российскую установку "Пион"

"Украинская правда"Четверг, 18 августа 2022, 15:28
Украинские морпехи уничтожили российскую установку Пион
"Пион", фото из Википедии

Морские пехотинцы Военно-морских сил ВСУ уничтожили вражескую установку "Пион".

Источник: ВМС в Telegram

Дословно: "Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион". Окончательные потери врага уточняются.

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Детали: В ВМС добавили, что за минувшие сутки морпехи ВСУ улучшили свое тактическое положение и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Справка: 2С7 "Пион"  – советская 203-мм самоходная пушка артиллерии. "Пион" предназначен для подавления тылов и уничтожения особо важных объектов на расстоянии до 47 км.

Напомним:

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Темы: война
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