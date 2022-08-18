Украинские морпехи уничтожили российскую установку "Пион"

Морские пехотинцы Военно-морских сил ВСУ уничтожили вражескую установку "Пион".

Источник: ВМС в Telegram

Дословно: "Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион". Окончательные потери врага уточняются.

Детали: В ВМС добавили, что за минувшие сутки морпехи ВСУ улучшили свое тактическое положение и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Справка: 2С7 "Пион" – советская 203-мм самоходная пушка артиллерии. "Пион" предназначен для подавления тылов и уничтожения особо важных объектов на расстоянии до 47 км.

Напомним:

Во вторник артиллерия военно-морских сил ВСУ уничтожила по меньшей мере 6 оккупантов в Донецкой и Херсонской областях.

Недавно морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 российских оккупантов.

На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, уничтожили технику и живую силу врага, а также взяли в плен трех человек.