Росіяни готують провокацію на ЗАЕС – розвідка 

Українські розвідники вважають, що росіяни 19 серпня готують провокацію на найбільшій у Європі Запорізькій атомної електростанції.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито.

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Також відомо, що представники росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту".

Деталі: У розвідці звернули увагу, що міноборони РФ заявили про начебто підготовку "теракту" з боку ЗСУ.

Росіяни заявляють, що під час візиту в Україну генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація, щоб звинуватити РФ в техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу.

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Українські розвідники вважають, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті.

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