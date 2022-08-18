Росіяни готують провокацію на ЗАЕС – розвідка 

Українські розвідники вважають, що росіяни 19 серпня готують провокацію на найбільшій у Європі Запорізькій атомної електростанції.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито.

Також відомо, що представники росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту".

Деталі: У розвідці звернули увагу, що міноборони РФ заявили про начебто підготовку "теракту" з боку ЗСУ.

Росіяни заявляють, що під час візиту в Україну генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація, щоб звинуватити РФ в техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу.

Українські розвідники вважають, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті.

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