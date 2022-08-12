Росія виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

Джерело: Небензя, цитує Интерфакс.ru

Пряма мова: "Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто не знає.

Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми повинні захистити".

Деталі: За його словами, Росія захищає АЕС, у тому числі від можливих терактів.

Нагадаємо: Штати на засіданні РБ ООН вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Росія має допустити на ЗАЕС місію під керівництвом МАГАТЕ, розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військових та озброєнні зі станції.

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