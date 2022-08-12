Росія виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС
Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.
Джерело: Небензя, цитує Интерфакс.ru
Пряма мова: "Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто не знає.
Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми повинні захистити".
Деталі: За його словами, Росія захищає АЕС, у тому числі від можливих терактів.
Нагадаємо: Штати на засіданні РБ ООН вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ.
Постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Росія має допустити на ЗАЕС місію під керівництвом МАГАТЕ, розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військових та озброєнні зі станції.
Передісторія:
- 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
- Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
- Глави МЗС "Групи семи" (G7) оприлюднили заяву з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції, у якій вимагають від Росії негайно повернути контроль над АЕС Україні.