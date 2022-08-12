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Росія виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС

Ольга Глущенко П'ятниця, 12 серпня 2022, 05:17
Росія виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС
фото: енергоатом

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

Джерело: Небензя, цитує Интерфакс.ru

Пряма мова: "Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Якими будуть їхні цілі та завдання, ніхто не знає.

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Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми повинні захистити".

Деталі: За його словами, Росія захищає АЕС, у тому числі від можливих терактів.

Нагадаємо: Штати на засіданні РБ ООН вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ.

ВІДЕО ДНЯ

Постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що Росія має допустити на ЗАЕС місію під керівництвом МАГАТЕ, розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військових та озброєнні зі станції.

Передісторія:

Теми: РосіяЗАЕСвійнаООН
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