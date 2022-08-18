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Россияне готовят провокацию на ЗАЭС – разведка

Алена МазуренкоЧетверг, 18 августа 2022, 18:18
Россияне готовят провокацию на ЗАЭС – разведка

Украинские разведчики считают, что россияне 19 августа готовят провокацию на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт.

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Также известно, что представители росатома, которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта".

Детали: В разведке обратили внимание, что минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ.

Россияне заявляют, что во время визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш готовится резонансная провокация, чтобы обвинить РФ в техногенной катастрофе. В подготовке теракта россияне ожидаемо обвиняют украинские власти.

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Украинские разведчики считают, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте.

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Предыстория:

  • В Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.
  • 17 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где встретится с президентами Украины и Турции. Во время встречи с Зеленским Гутерреш обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического решения для завершения войны с Россией. 
  • Ранее в ООН заявили, что могут помочь визиту МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивает, что любая миссия, которая будет проходить через Украины, слишком опасна. 18 августа стало известно, гендиректор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
  • США на заседании Совета Безопасности ООН указали, что для безопасности ЗАЭС следует оттуда вывести российские войска. Представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.

Темы: ЗАЭСразведка
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