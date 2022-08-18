Россияне готовят провокацию на ЗАЭС – разведка

Украинские разведчики считают, что россияне 19 августа готовят провокацию на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт.

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Также известно, что представители росатома, которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта".

Детали: В разведке обратили внимание, что минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ.

Россияне заявляют, что во время визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш готовится резонансная провокация, чтобы обвинить РФ в техногенной катастрофе. В подготовке теракта россияне ожидаемо обвиняют украинские власти.

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Украинские разведчики считают, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте.

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