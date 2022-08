Генсек ООН прибув до Львова

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де має зустрітися з президентами України й Туреччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник ООН.

"Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де він завтра зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом", - йдеться у заяві.

