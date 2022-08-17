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Генсек ООН прибув до Львова

"Європейська правда"Середа, 17 серпня 2022, 17:30
Генсек ООН прибув до Львова
Антоніу Гутерреш, фото Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де має зустрітися з президентами України й Туреччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник ООН.

"Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де він завтра зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом", - йдеться у заяві.

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Як раніше повідомляли, під час зустрічі з Зеленським Гутерреш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного рішення для завершення війни з Росією.

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В ООН заявили, що можуть посприяти візиту інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запоріжжя з Києва, але Росія наполягає, що будь-яка місія, яка проходитиме через столицю України, є надто небезпечною.

У суботу Гутерреш відвідає Спільний координаційний центр у Стамбулі щодо експорту українського зерна та добрив через Чорне море. До його складу входять представники Росії, України, Туреччини та ООН.

Президент Ердоган вважає, що "зернова угода" створює передумови для ширших перемовин України й Росії.

Читайте детальніше: Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею.

Теми: ООНУкраїнаЛьвів
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