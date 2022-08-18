Гендиректор МАГАТЕ очолить місію на Запорізьку АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Джерело: глава МЗС України Дмитро Кулеба в Twitter

Пряма мова Кулеби: "У нашій розмові генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив мені, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію".

Деталі: Кулеба зазначив, що місія для усунення загроз ядерної безпеки, які спровокувала Росія, є невідкладною.

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