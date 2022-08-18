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Гендиректор МАГАТЕ очолить місію на Запорізьку АЕС

"Українська правда"Четвер, 18 серпня 2022, 10:48
Гендиректор МАГАТЕ очолить місію на Запорізьку АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, фото IAEA (Міжнародне агентство з атомної енергетики)

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Джерело: глава МЗС України Дмитро Кулеба в Twitter

Пряма мова Кулеби: "У нашій розмові генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив мені, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію".

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Деталі: Кулеба зазначив, що місія для усунення загроз ядерної безпеки, які спровокувала Росія, є невідкладною.

Передісторія: 

  • 17 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова забезпечити належний контроль і місія МАГАТЕ може бути направлена на захоплену ЗАЕС в легальний спосіб і дуже швидко.
  • 5 серпня російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар і влучили по майданчику ЗАЕС. 11 серпня російські війська 4 рази обстріляли Запорізьку АЕС.
  • США на засіданні Ради Безпеки ООН 11 серпня вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

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Теми: АЕСенергетикаКулеба ДмитроЗапорізька область
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