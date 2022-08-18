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Зеленський закликав генсека ООН зробити все для повернення українських полонених

Катерина ТищенкоЧетвер, 18 серпня 2022, 19:41
Зеленський закликав генсека ООН зробити все для повернення українських полонених
Зеленський і Гутерріш 18 серпня у Києві, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша задіяти всі механізми ООН для повернення українських військовополонених на Батьківщину.

Джерело: Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Велику увагу (під час зустрічі – ІФ) приділили дуже болісному питанню – питанню захисту та звільнення українських полонених, які утримуються Росією. Закликав генерального секретаря ООН використати всі можливі заходи та задіяти усі механізми організації, щоб повернути всіх наших людей додому".

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Деталі: Також, за словами президента, виникла згода щодо якнайшвидшого спрямування місії для встановлення фактів загибелі українських військовополонених до Оленівки.

Зеленський також заявив, що погодив із Гутеррішем параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

"Ядерна безпека – це безумовний пріоритет для всіх у світі… Ми погодили з паном генеральним секретарем ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію – легальним способом і через вільні від окупантів території", - сказав він.

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Що передувало: Після масового вбивства українських полонених в Оленівці 29 липня президент Володимир Зеленський нагадав, що, "коли оборонці "Азовсталі" виходили з заводу, ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя, здоров’я наших воїнів".

4 серпня Гутерріш заявляв, що ООН хоче запустити місію для встановлення фактів загибелі захисників в окупованій Оленівці на Донеччині.

6 серпня Маріупольська міська рада повідомила, що на сцені філармонії у місті окупанти почали монтувати тюремні клітки для того, аби у вересні провести псевдосуд над українськими військовополоненими.

Теми: ЗеленськийООНполоненіЗАЕС
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