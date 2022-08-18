Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський закликав генсека ООН зробити все для повернення українських полонених

Катерина ТищенкоЧетвер, 18 серпня 2022, 19:41
Зеленський і Гутерріш 18 серпня у Києві, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша задіяти всі механізми ООН для повернення українських військовополонених на Батьківщину.

Джерело: Зеленський на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Велику увагу (під час зустрічі – ІФ) приділили дуже болісному питанню – питанню захисту та звільнення українських полонених, які утримуються Росією. Закликав генерального секретаря ООН використати всі можливі заходи та задіяти усі механізми організації, щоб повернути всіх наших людей додому".

Деталі: Також, за словами президента, виникла згода щодо якнайшвидшого спрямування місії для встановлення фактів загибелі українських військовополонених до Оленівки.

Зеленський також заявив, що погодив із Гутеррішем параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

"Ядерна безпека – це безумовний пріоритет для всіх у світі… Ми погодили з паном генеральним секретарем ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію – легальним способом і через вільні від окупантів території", - сказав він.

Що передувало: Після масового вбивства українських полонених в Оленівці 29 липня президент Володимир Зеленський нагадав, що, "коли оборонці "Азовсталі" виходили з заводу, ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя, здоров’я наших воїнів".

ВІДЕО ДНЯ

4 серпня Гутерріш заявляв, що ООН хоче запустити місію для встановлення фактів загибелі захисників в окупованій Оленівці на Донеччині.

6 серпня Маріупольська міська рада повідомила, що на сцені філармонії у місті окупанти почали монтувати тюремні клітки для того, аби у вересні провести псевдосуд над українськими військовополоненими.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗеленськийООНполоненіЗАЕС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росія готує фейк про атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС – військові аналітики

Авіація ЗСУ завдала 4 удари по скупченню ворога – командування "Південь"

мапаПісля "бавовни" у Криму в багатьох областях України – повітряна тривога

На військовому аеродромі в Севастополі чують вибухи, влада окупантів каже про ППО

Зеленський після зустрічі з Ердоганом: Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну

Раді пропонують розширити категорії чоловіків, звільнених від військової служби

Усі новини...
Зеленський
Зеленський після зустрічі з Ердоганом: Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну
Зустріч Зеленського, Ердогана і Гуттереша у Львові тривала 40 хвилин
Зеленський з Ердоганом обговорили зерно, оборонку і тероризм Росії на ЗАЕС
Останні новини
09:57
До кінця війни: Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення комунальних тарифів
09:49
ЗСУ за добу знищили близько 400 окупантів і 10 ворожих танків
09:40
Керівник "Формули-1" про Гран-прі в Росії: Там більше не буде перегонів
09:31
По всій Херсонщині бої, з Росії обстрілюють Чернігівщину й Сумщину – ОВА
09:24
Інсульт і травми: медики розповіли про братів, уцілілих після ракетного удару по Одещині
09:15
США готують новий пакет озброєння Україні на $800 млн - ЗМІ
09:10
Путін програє інформаційну війну в Україні – британська розвідка
08:59
Ранок у Харкові: 5 ракет, влучили у виш і будинки, загинула жінка – голова ОВА
08:33
Україна проситиме ЄС про виняток для українців-біженців, яким загрожує подвійне оподаткування
08:13
Українець Проценко взяв "бронзу" у стрибках у висоту на Євро-2022
Усі новини...