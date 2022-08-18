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Зеленский призвал генсека ООН сделать все для возвращения украинских пленных

Катерина ТищенкоЧетверг, 18 августа 2022, 19:41
Зеленский и Гутерриш 18 августа в Киеве, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша задействовать все механизмы ООН для возвращения украинских военнопленных на Родину.

Источник: Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Большое внимание (во время встречи – ИФ) уделили очень болезненному вопросу – вопросу защиты и освобождения украинских пленных, которые удерживаются Россией. Призвал генерального секретаря ООН использовать все возможные меры и задействовать все механизмы организации, чтобы вернуть всех наших людей домой".

Детали: Также, по словам президента, возникло согласие относительно скорейшего направления миссии для установления фактов гибели украинских военнопленных в Еленовку.

Зеленский также заявил, что согласовал с Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

"Ядерная безопасность – это безусловный приоритет для всех в мире … Мы согласовали с господином генеральным секретарем ООН параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию – в легальный способ и через свободные от оккупантов территории", - сказал он.

Что предшествовало: После массового убийства украинских пленных в Еленовке 29 июля президент Владимир Зеленский напомнил, что "когда защитники "Азовстали" выходили с завода, ООН и Международный Комитет Красного Креста выступили гарантами жизни, здоровья наших воинов".

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4 августа Гутерриш заявил, что ООН хочет запустить миссию для установления фактов гибели защитников в оккупированной Еленовке Донецкой области.

6 августа Мариупольский городской совет сообщил, что на сцене филармонии в городе оккупанты начали монтировать тюремные клетки для того, чтобы в сентябре провести псевдосуд над украинскими военнопленными.

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Темы: ЗеленскийООНпленныеЗАЭС
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