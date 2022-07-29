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Зеленський про Оленівку: Свідомий воєнний злочин, ООН і МКЧХ мають реагувати

Катерина ТищенкоП'ятниця, 29 липня 2022, 23:44
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликає ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста захистити життя сотень українських військовополонених та закликає світ визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Заслухав сьогодні доповіді про удар окупантів в Оленівці Донецької області. Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Більше 50 загиблих.

Коли оборонці "Азовсталі" виходили з заводу, ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя, здоров’я наших воїнів.

ЗСУ, Служба безпеки, головне управління розвідки і уповноважений ВР з прав людини виступили зі спільною заявою до ООН, Червоного Хреста як гарантів тих домовленостей щодо захисників "Азовсталі". Підтримую цю заяву. Зараз гаранти повинні реагувати, повинні захистити життя сотень українських військовополонених".

Деталі: Президент також заявив, що "має бути чітке юридичне визнання Росії державою-спонсором тероризму".

"Особливо зараз я звертаюся до США – рішення потрібне зараз. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі", – наголосив Зеленський.

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Він також підкреслив, що українська дипломатія винесла інформацію про російський удар по Оленівці на найвищий міжнародний рівень.

"Радбез ООН поінформований. Усі учасники міжнародних відносин знатимуть, що відбулося насправді. Росії нікого не вдасться обманути", – сказав президент.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Українські захисники опублікували спільну заяву і вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників в колонію, де росіяни утримують захисників. У Червоному хресті заявили, що подали запит і намагатимуться дістатися до обстріляної колонії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

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Теми: ЗеленськийполоненіООНЧервоний Хрест
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