Оленівка: ООН хоче запустити місію для з’ясування обставин вбивства захисників
Четвер, 4 серпня 2022, 12:53
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що міжнародна організація хоче запустити місію для встановлення фактів загибелі захисників в окупованій Оленівці на Донеччині.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: За словами Ґутерріша, з проханням щодо проведення розслідування до ООН зверталися як Україна, так і Росія.
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Наразі готується технічне завдання місії, яке узгодять обидві сторони.
Передісторія:
- 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.
- У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
- ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець попросив МКЧХ організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.
- Міноборони РФ заявило, що запросило експертів ООН і МКЧХ в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.
- Сім'ї українських військових незадоволені діяльністю міжнародних організацій, бо за кілька місяців полону не отримали жодної інформації про своїх рідних.
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