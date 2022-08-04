Оленівка: ООН хоче запустити місію для з’ясування обставин вбивства захисників

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що міжнародна організація хоче запустити місію для встановлення фактів загибелі захисників в окупованій Оленівці на Донеччині.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Ґутерріша, з проханням щодо проведення розслідування до ООН зверталися як Україна, так і Росія.

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Наразі готується технічне завдання місії, яке узгодять обидві сторони.

Передісторія:

29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії.

Омбудсмен Дмитро Лубінець попросив МКЧХ організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.

Міноборони РФ заявило, що запросило експертів ООН і МКЧХ в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.

Сім'ї українських військових незадоволені діяльністю міжнародних організацій, бо за кілька місяців полону не отримали жодної інформації про своїх рідних.