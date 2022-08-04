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Оленівка: ООН хоче запустити місію для з’ясування обставин вбивства захисників

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 12:53
Антоніу Ґутерріш, фото: скриншот

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що міжнародна організація хоче запустити місію для встановлення фактів загибелі захисників в окупованій Оленівці на Донеччині.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Ґутерріша, з проханням щодо проведення розслідування до ООН зверталися як Україна, так і Росія.

Наразі готується технічне завдання місії, яке узгодять обидві сторони.  

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • ЗСУ, Міноборони, СБУ та омбудсмен України вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників до колонії. 
  • Омбудсмен Дмитро Лубінець попросив МКЧХ організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.
  • Міноборони РФ заявило, що запросило експертів ООН і МКЧХ в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.
  • Сім'ї українських військових незадоволені діяльністю міжнародних організацій, бо за кілька місяців полону не отримали жодної інформації про своїх рідних.

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Теми: ООНвійнаУкраїнаРосія
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