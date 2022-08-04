Оленівка: ООН хоче запустити місію для з’ясування обставин вбивства захисників

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що міжнародна організація хоче запустити місію для встановлення фактів загибелі захисників в окупованій Оленівці на Донеччині.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Ґутерріша, з проханням щодо проведення розслідування до ООН зверталися як Україна, так і Росія.

Наразі готується технічне завдання місії, яке узгодять обидві сторони.

Передісторія: