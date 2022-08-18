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Зеленський після зустрічі з Ердоганом: Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну

Мазуренко Альона Четвер, 18 серпня 2022, 19:49

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли російські війська залишать незаконно окуповану територію України.

Джерело: Зеленський після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини 18 серпня у Львові, "Суспільне"

Деталі: Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що "зберігає віру у те, що війна закінчиться за столом переговорів".

Ердоган заявив, що не лише Україна, а й увесь світ відчули позитивні результати Стамбульської угоди.

Також президент Туреччини має намір обговорити з лідером країни-агресора Володимиром Путіним підсумки львівських переговорів із Зеленським та Гутеррішем.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба, за підсумками зустрічі, заявив, що "нас ніхто не схиляв до поступок на користь Росії".

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш спілкувалися у Львові протягом 40 хвилин.
  • Перед цим Зеленській провів окремі двосторонні зустрічі з Ердоганом і Гуттерешем.
  • Перед візитом повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в Україні обговорюватиме кроки для припинення війни Росії проти України "дипломатичним шляхом".

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Теми: ЗеленськийпереговориПутінЕрдоган
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