Зеленський після зустрічі з Ердоганом: Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну
Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли російські війська залишать незаконно окуповану територію України.
Джерело: Зеленський після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини 18 серпня у Львові, "Суспільне"
Деталі: Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що "зберігає віру у те, що війна закінчиться за столом переговорів".
Ердоган заявив, що не лише Україна, а й увесь світ відчули позитивні результати Стамбульської угоди.
Також президент Туреччини має намір обговорити з лідером країни-агресора Володимиром Путіним підсумки львівських переговорів із Зеленським та Гутеррішем.
Глава українського МЗС Дмитро Кулеба, за підсумками зустрічі, заявив, що "нас ніхто не схиляв до поступок на користь Росії".
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш спілкувалися у Львові протягом 40 хвилин.
- Перед цим Зеленській провів окремі двосторонні зустрічі з Ердоганом і Гуттерешем.
- Перед візитом повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в Україні обговорюватиме кроки для припинення війни Росії проти України "дипломатичним шляхом".