Зеленський після зустрічі з Ердоганом: Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли російські війська залишать незаконно окуповану територію України.

Джерело: Зеленський після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини 18 серпня у Львові, "Суспільне"

Деталі: Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що "зберігає віру у те, що війна закінчиться за столом переговорів".

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Ердоган заявив, що не лише Україна, а й увесь світ відчули позитивні результати Стамбульської угоди.

Також президент Туреччини має намір обговорити з лідером країни-агресора Володимиром Путіним підсумки львівських переговорів із Зеленським та Гутеррішем.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба, за підсумками зустрічі, заявив, що "нас ніхто не схиляв до поступок на користь Росії".

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