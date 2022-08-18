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Зеленський після зустрічі з Ердоганом: Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну

Альона Мазуренко Четвер, 18 серпня 2022, 19:49
Зеленський після зустрічі з Ердоганом: Переговори з РФ можливі, якщо російські війська залишать Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією можливі лише тоді, коли російські війська залишать незаконно окуповану територію України.

Джерело: Зеленський після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини 18 серпня у Львові, "Суспільне"

Деталі: Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що "зберігає віру у те, що війна закінчиться за столом переговорів".

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Ердоган заявив, що не лише Україна, а й увесь світ відчули позитивні результати Стамбульської угоди.

Також президент Туреччини має намір обговорити з лідером країни-агресора Володимиром Путіним підсумки львівських переговорів із Зеленським та Гутеррішем.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба, за підсумками зустрічі, заявив, що "нас ніхто не схиляв до поступок на користь Росії".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Президент України Володимир Зеленський, президент Туреччини Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш спілкувалися у Львові протягом 40 хвилин.
  • Перед цим Зеленській провів окремі двосторонні зустрічі з Ердоганом і Гуттерешем.
  • Перед візитом повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в Україні обговорюватиме кроки для припинення війни Росії проти України "дипломатичним шляхом".

Теми: ЗеленськийпереговориПутінЕрдоган
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