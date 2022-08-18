Зеленский после встречи с Эрдоганом: Переговоры с РФ возможны, если российские войска покинут Украину
Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только тогда, когда российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины.
Источник: Зеленский после встречи с генсеком ООН и президентом Турции 18 августа во Львове, "Суспильне"
Детали: В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что "сохраняет веру в то, что война закончится за столом переговоров".
Эрдоган заявил, что не только Украина, но и весь мир ощутили положительные результаты Стамбульского соглашения.
Также президент Турции намерен обсудить с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным итоги львовских переговоров с Зеленским и Гутерришем.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, по итогам встречи, заявил, что "нас никто не склонял к уступкам в пользу России".
Напомним:
- Президент Украины Владимир Зеленский, президент Турции Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш общались во Львове в течение 40 минут.
- До этого Зеленский провел отдельные двусторонние встречи с Эрдоганом и Гуттерешем.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину будет обсуждаться шаги для прекращения войны России против Украины "дипломатическим путем".