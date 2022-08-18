Ердоган про ситуацію на ЗАЕС: Не хочемо пережити новий Чорнобиль, ми на боці України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції у Львові заявив, що стурбований ситуацією на Запорізькій АЕС, він застеріг від повторення Чорнобильської трагедії та підкреслив, що його країна на боці нашої держави.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Ердогана: "Нас хвилюють сутички на АЕС. Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль. Ми на боці України і будемо на її боці й надалі".

Деталі: При цьому Ердоган наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та висловив співчуття у зв'язку з ракетним обстрілом Харкова минулої ночі.

Нагадаємо: