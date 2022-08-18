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Ердоган про ситуацію на ЗАЕС: Не хочемо пережити новий Чорнобиль, ми на боці України

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 серпня 2022, 20:29
Ердоган про ситуацію на ЗАЕС: Не хочемо пережити новий Чорнобиль, ми на боці України
Фото: Зеленський у Telegram

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції у Львові заявив, що стурбований ситуацією на Запорізькій АЕС, він застеріг від повторення Чорнобильської трагедії та підкреслив, що його країна на боці нашої держави.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Ердогана: "Нас хвилюють сутички на АЕС. Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль. Ми на боці України і будемо на її боці й надалі".

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Деталі: При цьому Ердоган наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та висловив співчуття у зв'язку з ракетним обстрілом Харкова минулої ночі.

Нагадаємо: 

  • У Міноборони РФ заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може відбутися "масштабна провокація київського режиму" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України.
  • 17 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де зустрінеться із президентами України та Туреччини. Під час зустрічі із Зеленським Гутерреш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного рішення для завершення війни із Росією.
  • Раніше в ООН заявили, що можуть допомогти візиту МАГАТЕ у Запоріжжя з Києва, але Росія наполягає, що будь-яка місія, яка проходитиме через Україну, є надто небезпечною. 18 серпня стало відомо, що гендиректор МАГАТЕ особисто очолить місію на Запорізьку АЕС.
  • США на засіданні Ради Безпеки ООН зазначили, що для безпеки ЗАЕС слід звідти вивести російські війська. Представник РФ при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

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Теми: ЗАЕСв'язницяУкравтодорТуреччина
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