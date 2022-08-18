Эрдоган о ситуации на ЗАЭС: Не хотим пережить новый Чернобыль, мы на стороне Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции во Львове заявил, что обеспокоен ситуацией на Запорожской АЭС, предостерег от повторения Чернобыльской трагедии и подчеркнул, что его страна на стороне нашего государства.

Источник: Укринформ

Прямая речь Эрдогана: "Нас волнуют стычки на АЭС. Мы не хотим пережить новый Чернобыль. Мы на стороне Украины и будем на ее стороне и в дальнейшем".

Детали: При этом Эрдоган указал на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил соболезнования в связи с ракетным обстрелом Харькова минувшей ночью.

Предыстория: