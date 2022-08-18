Эрдоган о ситуации на ЗАЭС: Не хотим пережить новый Чернобыль, мы на стороне Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции во Львове заявил, что обеспокоен ситуацией на Запорожской АЭС, предостерег от повторения Чернобыльской трагедии и подчеркнул, что его страна на стороне нашего государства.

Источник: Укринформ

Прямая речь Эрдогана: "Нас волнуют стычки на АЭС. Мы не хотим пережить новый Чернобыль. Мы на стороне Украины и будем на ее стороне и в дальнейшем".

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Детали: При этом Эрдоган указал на поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил соболезнования в связи с ракетным обстрелом Харькова минувшей ночью.

Предыстория:

В Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

17 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где встретится с президентами Украины и Турции. Во время встречи с Зеленским Гутерреш обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического решения для завершения войны с Россией.

Ранее в ООН заявили, что могут помочь визиту МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивает, что любая миссия, которая будет проходить через Украины, слишком опасна. 18 августа стало известно, гендиректор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.

США на заседании Совета Безопасности ООН указали, что для безопасности ЗАЭС следует оттуда вывести российские войска. Представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.