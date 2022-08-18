Зеленський: Світ має вигнати РФ із ЗАЕС, інакше можна викинути у сміття документи щодо ядерної безпеки
Президент Володимир Зеленський переконаний, що світ має силу забезпечити виведення російських військ з території ЗАЕС, інакше можна викинути на смітник всі документи щодо ядерної безпеки.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Немає жодних об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку АЕС...
Той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути "транспортером" будь-яких таких місій. Росія має негайно й безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію й так само негайно та безумовно вивести свої війська з території станції. Світ має силу, щоб це забезпечити.
Якщо ж не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник увесь корпус міжнародних документів щодо ядерної та радіаційної безпеки. Росія знищує цей міжнародний порядок".
Деталі: Зеленський відзначив, що 18 серпня у Львові обговорив із генсеком ООН Гутеррішем параметри місії МАГАТЕ на ЗАЕС й те, що вона може дуже швидко та цілком безпечно потрапити на станцію в легальний спосіб через вільну територію України.
Читайте також: Росіяни хочуть відключити Запорізьку АЕС від України. Чи це можливо і якими можуть бути наслідки?
Росія тероризує світ ядерною небезпекою через Запорізьку АЕС. Пояснюємо контекст та можливі загрози
Нагадаємо:
- У Міноборони РФ заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може відбутися "масштабна провокація київського режиму" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України.
- 17 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де зустрінеться із президентами України та Туреччини. Під час зустрічі із Зеленським Гутерреш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного рішення для завершення війни із Росією.
- Раніше в ООН заявили, що можуть допомогти візиту МАГАТЕ у Запоріжжя з Києва, але Росія наполягає, що будь-яка місія, яка проходитиме через Україну, є надто небезпечною. 18 серпня стало відомо, що гендиректор МАГАТЕ особисто очолить місію на Запорізьку АЕС.
- США на засіданні Ради Безпеки ООН зазначили, що для безпеки ЗАЕС слід звідти вивести російські війська. Представник РФ при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.