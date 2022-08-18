Зеленський: Світ має вигнати РФ із ЗАЕС, інакше можна викинути у сміття документи щодо ядерної безпеки

Президент Володимир Зеленський переконаний, що світ має силу забезпечити виведення російських військ з території ЗАЕС, інакше можна викинути на смітник всі документи щодо ядерної безпеки.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Немає жодних об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку АЕС...

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Той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути "транспортером" будь-яких таких місій. Росія має негайно й безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію й так само негайно та безумовно вивести свої війська з території станції. Світ має силу, щоб це забезпечити.

Якщо ж не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник увесь корпус міжнародних документів щодо ядерної та радіаційної безпеки. Росія знищує цей міжнародний порядок".

Деталі: Зеленський відзначив, що 18 серпня у Львові обговорив із генсеком ООН Гутеррішем параметри місії МАГАТЕ на ЗАЕС й те, що вона може дуже швидко та цілком безпечно потрапити на станцію в легальний спосіб через вільну територію України.

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