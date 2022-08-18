Зеленский: Мир должен выгнать РФ из ЗАЭС, иначе можно выбросить в мусор документы по ядерной безопасности

Президент Владимир Зеленский убежден, что мир в силах обеспечить вывод российских войск с территории ЗАЭС, иначе можно выбросить на помойку все документы по ядерной безопасности.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС...

Реклама:

Устроивший ядерный шантаж точно не может быть "транспортером" любых таких миссий. Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию и немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции. Мир имеет силу, чтобы это обеспечить.

Если же не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности. Россия уничтожает этот международный порядок".

Детали: Зеленский отметил, что 18 августа во Львове обсудил с генсеком ООН Гутерришем параметры миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и то, что она может очень быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Россияне хотят отключить Запорожскую АЭС от Украины. Возможно ли это и какими могут быть последствия?

Россия терроризирует мир ядерной опасностью через Запорожскую АЭС. Объясняем контекст и возможные угрозы

Предыстория: