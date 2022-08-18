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Зеленский: Мир должен выгнать РФ из ЗАЭС, иначе можно выбросить в мусор документы по ядерной безопасности

Мазуренко Алена Четверг, 18 августа 2022, 21:26
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что мир в силах обеспечить вывод российских войск с территории ЗАЭС, иначе можно выбросить на помойку все документы по ядерной безопасности.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС...

Устроивший ядерный шантаж точно не может быть "транспортером" любых таких миссий. Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию и немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции. Мир имеет силу, чтобы это обеспечить.

Если же не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности. Россия уничтожает этот международный порядок".

Детали: Зеленский отметил, что 18 августа во Львове обсудил с генсеком ООН Гутерришем параметры миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и то, что она может очень быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию Украины.

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Предыстория:

  • В Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.
  • 17 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где встретится с президентами Украины и Турции. Во время встречи с Зеленским Гутерреш обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического решения для завершения войны с Россией. 
  • Ранее в ООН заявили, что могут помочь визиту МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивает, что любая миссия, которая будет проходить через Украины, слишком опасна. 18 августа стало известно, гендиректор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
  • США на заседании Совета Безопасности ООН указали, что для безопасности ЗАЭС следует оттуда вывести российские войска. Представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.

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Темы: ЗеленскийЗАЭС
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