Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Держдепі знають про знущання росіян над співробітниками ЗАЕС

Мазуренко Альона Четвер, 18 серпня 2022, 22:53
ФОТО З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США "обізнані" про примус і знущання російських окупантів над співробітниками Запорізької АЕС.

Джерело: CNN

Деталі: Прайс заявив, що йому "відомо про повідомлення про зловживання та примус з боку РФ" щодо персоналу Запорізької атомної електростанції.

Представник Держдепу вважає дії Росії "безрозсудними".

Пряма мова: "Ми вітаємо українську владу та операторів за їхню відданість ядерній безпеці в найскладніших обставинах. Сполучені Штати найрішучішим чином засуджують безрозсудну зневагу Росією ядерної безпеки".

Прайс також сказав, що Міжнародному агентству з атомної енергії мають дозволити доступ до станції, "щоб допомогти забезпечити безпеку та збереження станції та контролювати її ядерний матеріал".

Читайте також: Росіяни хочуть відключити Запорізьку АЕС від України. Чи це можливо і якими можуть бути наслідки?

ВІДЕО ДНЯ

Росія тероризує світ ядерною небезпекою через Запорізьку АЕС. Пояснюємо контекст та можливі загрози

Нагадаємо: 

  • У Міноборони РФ заявили, що 19 серпня на ЗАЕС може відбутися "масштабна провокація київського режиму" під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України.
  • 17 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де зустрінеться із президентами України та Туреччини. Під час зустрічі із Зеленським Гутерреш обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного рішення для завершення війни із Росією.
  • Раніше в ООН заявили, що можуть допомогти візиту МАГАТЕ у Запоріжжя з Києва, але Росія наполягає, що будь-яка місія, яка проходитиме через Україну, є надто небезпечною. 18 серпня стало відомо, що гендиректор МАГАТЕ особисто очолить місію на Запорізьку АЕС.
  • США на засіданні Ради Безпеки ООН зазначили, що для безпеки ЗАЕС слід звідти вивести російські війська. Представник РФ при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СШАЗАЕСвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ДБР розслідує перетин кордону "батальйоном Монако": у списку понад 80 осіб

Путін планує приїхати на саміт G20, куди запрошено Зеленського

У правлячій коаліції Німеччини закликали запустити "Північний потік-2"

Зеленський ввів мораторій на підвищення комунальних тарифів

По всій Херсонщині бої, з Росії обстрілюють Чернігівщину й Сумщину – ОВА

Путін програє інформаційну війну в Україні – британська розвідка

Усі новини...
США
"Озбройте Україну, доки не пізно": дипломати, експерти і військові закликали Байдена діяти рішучіше
Росія попросила США видати Лаврову візу, щоб він зміг поїхати на Генасамблею ООН
Резніков анонсував нову військову допомогу США після розмови з Остіном
Останні новини
13:07
Чорноморський флот РФ поповниться новими кораблями – тимчасовий командувач
13:04
Ердоган пропонує Зеленському організувати зустріч із Путіним
12:52
Подоляк: Переговори з РФ – гра в "російську рулетку" з повним барабаном
12:41
"Нагадує наркозалежність": Кулеба про заклики запустити "Північний потік-2"
12:23
Пропагандисти із Russia Today готують нові кадри на окупованій Херсонщині
11:58
ДБР розслідує перетин кордону "батальйоном Монако": у списку понад 80 осіб
11:47
Прикордонники знищили 2 ворожих диверсантів на Сіверському Донці
11:45
На День Незалежності окупанти готують судилище у Маріуполі із клітками і псевдосвідками - ГУР
11:44
Вдвічі менше розлучень та більше шлюбів: скільки нових сімей з’явилось в Україні зв 2022 рік
11:40
США схвалюють застосування Україною їхньої зброї у Криму – Politico
Усі новини...