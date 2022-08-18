В Госдепе знают об издевательствах россиян над сотрудниками ЗАЭС
Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США "осведомлены" о принуждении и издевательствах российских оккупантов над сотрудниками Запорожской АЭС.
Источник: CNN
Детали: Прайс заявил, что ему "известно о сообщениях о злоупотреблениях и принуждении со стороны РФ" относительно персонала Запорожской атомной электростанции.
Представитель Госдепа считает действия России "безрассудными".
Прямая речь: "Мы приветствуем украинские власти и операторов за их приверженность ядерной безопасности в самых сложных обстоятельствах. Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают безрассудное пренебрежение Россией ядерной безопасностью".
Прайс сказал, что Международному агентству по атомной энергии должен быть разрешен доступ к станции, "чтобы помочь обеспечить безопасность и сохранность станции и контролировать ее ядерный материал".
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Предыстория:
- В Минобороны РФ заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевского режима" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.
- 17 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где встретится с президентами Украины и Турции. Во время встречи с Зеленским Гутерреш обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического решения для завершения войны с Россией.
- Ранее в ООН заявили, что могут помочь визиту МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивает, что любая миссия, которая будет проходить через Украины, слишком опасна. 18 августа стало известно, гендиректор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
- США на заседании Совета Безопасности ООН указали, что для безопасности ЗАЭС следует оттуда вывести российские войска. Представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение по созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.