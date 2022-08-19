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Генсек НАТО візьме участь у саміті Кримської платформи

"Європейська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 11:16

У другому саміті Кримської платформи, який пройде 23 серпня у онлайн-форматі, візьме участь генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Про це повідомила у п’ятницю пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Виступ Єнса Столтенберга очікується о 14:50 за київським часом. Промова, яку генсек проголосить дистанційно, буде транслюватися на офіційному сайті НАТО.

Варто зазначити, цьогоріч представництво Альянсу на саміті є вищим. Торік НАТО представляв заступник генсека Мірча Джоане, який прибув до Києва особисто.

Раніше три лідери G7 - канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда - підтвердили свою участь в онлайн-саміті Кримської платформи.

Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму.

Перший саміт Кримської платформи відбувся минулоріч теж 23 серпня в Києві. 

ВІДЕО ДНЯ

У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Читайте також: Шлях до деокупації: текст рішення, яке ухвалив саміт Кримської платформи.

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Теми: НАТОКримська платформа
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