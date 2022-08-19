Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО примет участие в саммите Крымской платформы

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 11:16

Во втором саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа в онлайн-формате, примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Выступление Йенса Столтенберга ожидается в 14:50 по киевскому времени. Речь, которую генсек произнесет дистанционно, будет транслироваться на официальном сайте НАТО.

Стоит отметить, что в этом году представительство Альянса на саммите - более высокое. В прошлом году НАТО представлял заместитель генсека Мирча Джоанэ, лично прибывший в Киев.

Ранее три лидера G7 - канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида - подтвердили свое участие в онлайн-саммите Крымской платформы.

Крымская платформа – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма.

Первый саммит Крымской платформы прошел в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

ВИДЕО ДНЯ

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

Читайте также: Путь к деоккупации: текст решения, которое принял саммит Крымской платформы.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: НАТОКрымская платформа
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Беспилотники, противотанковые ракеты и снаряды для HIMARS: США объявили новый пакет помощи

В повестке дня демилитаризация Крыма с его последующей деоккупацией – секретарь СНБО

Россия готовила минимум два марионеточных "правительства" для Украины – WP

Макрон позвонил Путину после почти трехмесячного перерыва

Оккупанты планируют судилище "над нацизмом" в стиле Нюрнбергского трибунала – источники

Эрдоган предлагает Зеленскому организовать встречу с Путиным - росСМИ

Все новости...
НАТО
Генсек НАТО и премьер Нидерландов обсудили дальнейшую военную помощь Украине
НАТО готова вмешаться, если стабильность между Сербией и Косово будет под угрозой
Генсек НАТО призвал допустить инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС и вывести оттуда военных РФ
Последние новости
01:08
Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине
00:18
Запорожская область: россияне ранили ребенка и двух взрослых
23:48
Россияне обстреляли Сумщину: 70 прилетов
23:16
В Британии заявили, что у России нет морального права быть в G20
23:04
Мы не оставим без ответа ни один из ударов оккупантов – Зеленский
22:53
Опрос: 40% украинцев доверяют информации СМИ, 12% – блогеров
22:45
Генсек ООН после Украины прибыл с незапланированным визитом в Молдову
22:26
Экономические новости 19 августа: мораторий на повышение тарифов, газ в Европе в шаге от нового рекорда
22:13
Пограничники наградили пенсионера из Чернигова, стрелявшего во вражеский самолет из ружья
22:11
Цены на газ в Европе взлетели до 2800 долларов из-за временной остановки поставок из РФ
Все новости...