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Обстрел Харькова: количество погибших увеличилось до 19 человек

"Украинская правда"Пятница, 19 августа 2022, 11:39
Последствия обстрелов Слободского района Харькова, ГСЧС

В результате ракетных ударов по Харькову 17-18 августа погибли по меньшей мере 19 человек и еще 42 получили ранения.

Источник: Интерфакс со ссылкой на заявление начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко

Дословно Тимошенко: "Продолжается разбор завалов в Слободском районе, можем считать, что под завалами находятся еще два человека... Еще мы считаем, что там (на Салтовке – ред), скорее всего, людей нет".

Детали: По его словам, общее число погибших увеличилось с 17 до 19 человек. Сейчас известно о 15 погибших и 20 раненых в Салтовском районе, а также о 4 погибших и 22 раненых в Слободском районе.

Предыстория:

  • Около 21:30 российская ракета попала в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе. Дом почти полностью разрушен, произошел масштабный пожар.
  • Число в результате ракетного удара по Салтовскому району Харькова возросло до 12 человек.
  • Число погибших из-за обстрела оккупантами Слободского района Харькова утром 18 августа увеличилось до 3 человек.

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Темы: Харьковжертвы
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