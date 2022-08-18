В Раді ініціювали позбавлення мандатів нардепів з "батальйону Монако"
Народний депутат від Слуги народу Мар’яна Безугла подала до ВР звернення щодо дострокового позбавлення повноважень нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які перед повномасштабним вторгненням Росії виїхали з України і не брали участі у засіданні парламенту.
Джерело: пост Безуглої у Facebook у відповідь на заклик головного редактора "Української правди" Севгіль Мусаєвої позбавити мандатів нардепів, про яких йдеться у розслідуванні УП "Батальйон Монако"
Пряма мова Безуглої: "В мене теж питання, чому "Батальйон "Монако" досі в Верховна Рада України. Подаю звернення щодо порушення дисципліни та норм депутатської етики, не дотримання присяги, а також щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса".
Деталі: Безугла закликала колег підтримати її звернення підписами.
Підписи збирають до 23:00 18 серпня.
Передісторія:
- 17 серпня "Українська правда" оприлюднила розслідування щодо українських VIP-біженців у Монако, Монте-Карло та Ніцці.
- В ньому йдеться про олігархів та бізнесменів, які облюбували Лазурове узбережжя протягом повномасштабної війни України з РФ. Зокрема, про нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які виїхали з країни і упродовж майже 6 місяців не брали участі у засіданнях ВР.
- Після цього головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва закликала позбавити мандатів VIP-біженців з парламенту.
- Державне бюро розслідувань повідомило, що вивчає законність перетину державного кордону військовозобов’язаними громадянами України під час війни з Росією.