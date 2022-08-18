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В Раді ініціювали позбавлення мандатів нардепів з "батальйону Монако"

Ірина БалачукЧетвер, 18 серпня 2022, 14:08
В Раді ініціювали позбавлення мандатів нардепів з батальйону Монако
Нардеп Столар, який від початку війни не показувався в Україні. Він живе на Лазуровому березі. Фото з Facebook

Народний депутат від Слуги народу Мар’яна Безугла подала до ВР звернення щодо дострокового позбавлення повноважень нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які перед повномасштабним вторгненням Росії виїхали з України.  

Джерело: пост Безуглої у Facebook у відповідь на заклик головного редактора "Української правди" Севгіль Мусаєвої позбавити мандатів нардепів, про яких йдеться у розслідуванні УП "Батальйон Монако"

Пряма мова Безуглої: "В мене теж питання, чому "Батальйон "Монако" досі в Верховна Рада України. Подаю звернення щодо порушення дисципліни та норм депутатської етики, не дотримання присяги, а також щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса".

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Деталі: Безугла закликала колег підтримати її звернення підписами.

Підписи збирають до 23:00 18 серпня.   

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 серпня "Українська правда" оприлюднила розслідування щодо українських VIP-біженців у Монако, Монте-Карло та Ніцці. 
  • В ньому йдеться про олігархів та бізнесменів, які облюбували Лазурове узбережжя протягом повномасштабної війни України з РФ. Зокрема, про нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які виїхали з країни.
  • Після цього головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва закликала позбавити мандатів VIP-біженців з парламенту.
  • Державне бюро розслідувань повідомило, що вивчає законність перетину державного кордону військовозобов’язаними громадянами України під час війни з Росією.

Теми: Верховна РадаУкраїнавійна
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