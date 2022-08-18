В Раді ініціювали позбавлення мандатів нардепів з "батальйону Монако"

Нардеп Столар, який від початку війни не показувався в Україні. Він живе на Лазуровому березі. Фото з Facebook

Народний депутат від Слуги народу Мар’яна Безугла подала до ВР звернення щодо дострокового позбавлення повноважень нардепів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які перед повномасштабним вторгненням Росії виїхали з України.

Джерело: пост Безуглої у Facebook у відповідь на заклик головного редактора "Української правди" Севгіль Мусаєвої позбавити мандатів нардепів, про яких йдеться у розслідуванні УП "Батальйон Монако"

Пряма мова Безуглої: "В мене теж питання, чому "Батальйон "Монако" досі в Верховна Рада України. Подаю звернення щодо порушення дисципліни та норм депутатської етики, не дотримання присяги, а також щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса".

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Деталі: Безугла закликала колег підтримати її звернення підписами.

Підписи збирають до 23:00 18 серпня.

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