Оккупанты планируют судилище "над нацизмом" в стиле Нюрнбергского трибунала – источники

Во время показательного судилища над украинскими пленными, первый этап которого пройдет в Мариуполе, оккупанты планируют скопировать формат Нюрнбергского трибунала.

Источник: источники УП в разведке

Детали: По данным источников, судилище хотят провести не конкретно над бойцами "Азова" как подразделения или над военными Украины, а якобы над "идеологией нацизма", таким образом пытаясь достичь задекларированной россиянами цели "денацификации".

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С этой точки зрения оккупанты планируют рассматривать все случаи и процессы, начиная с 2014 года, оправдывая этим якобы вынужденность своего нападения на Украину.

При этом в разведке отмечают, что у россиян нет административного и кадрового ресурса на то, чтобы это судилище выглядело правдоподобно даже для рядового человека.

По замыслу оккупантов, так называемый "трибунал" будет проходить во многих локациях, и Мариуполь будет только первой из них. Другой такой локацией, по данным разведки, может быть оккупированный Херсон. В то же время, перенесение этого процесса за пределы оккупированных территорий источники УП считают маловероятным.

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Продолжительность процесса может изменяться в зависимости от нескольких факторов, в частности, ситуации на фронте, процессов внутри России и международной ситуации. В разведке также не исключают, что оккупанты проведут "вынесение приговоров" пленным в один день с незаконными "референдумами" о присоединении оккупированных территорий к России.

Источники отмечают, что после таких "референдумов" судилища над украинскими пленными могут возобновиться в другом статусе, например, над "Азовом" как "террористической организацией". По этой причине вопрос казней пленных пока не рассматривается.

В разведке прогнозируют, что процессы обмена бойцов "Азова" будут для россиян вынужденными. Они будут делать акцент на том, что обменивают только женщин, больных и тех, кто не совершал так называемых "преступлений".

В то же время, самые "жесткие сценарии", по данным собеседников УП, возможны относительно наиболее известных из пленных, командного состава "Азова" и группы "Медведей". Последних осталось 8 из 9 человек, сдавшихся в плен.

Как декларируют оккупанты, в так называемом "трибунале" будут участвовать не только "представители" оккупированных территорий Украины, но и России и Беларуси. Также приглашены представители Сирии и КНДР, но они не подтвердили своего участия. В разведке также не исключают, что на судилище будут приглашены "маргиналы" и "небуйные психически больные", имеющие гражданство стран ЕС и США. Возможно также привлечение представителей стран Африки и захваченных территорий Грузии – так называемых Абхазии и Южной Осетии.

Что предшествовало: Ранее Главное управление разведки сообщило, что в День Независимости Украины, 24 августа, российские оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

В ГУР не исключают, что россияне могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В таком случае они попытаются переложить вину за совершенное преступление на Украину.

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