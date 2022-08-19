Супутник залишиться у власності України до кінця працездатності – Фонд Притули

Супутник ICEYE, придбаний на пожертви українців, перебуватиме у власності України до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Джерело: пресреліз Фонду Притули, оприлюднений у п'ятницю

Дослівно: "Українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників. Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України - аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті. Передбачена подальша перереєстрація супутника у відповідних реєстрах на Україну.

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Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані".

Деталі: Згідно з договором, супутник застрахований. Таким чином, компанія-продавець зобов’язалась надати Україні ідентичний супутник, якщо з цим щось станеться до завершення строку гарантії.

У Фонді нагадали, що використовувати супутник буде Головне управління розвідки Міноборони України. Наразі триває процес оформлення документів, щоб розвідка могла отримувати знімки і використовувати їх.

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На відміну від оптичних супутників, які можуть працювати тільки вдень і за чистого неба, SAR "підсвічує" поверхню землі власними радіохвилями, ігноруючи перешкоди (дощ, хмари, туман тощо). Він пролітає над Україною двічі на добу.

Дослівно: "Супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним.

Коли супутник не летить над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу до сузір’я SAR супутників компанії ICEYE. Таким чином забезпечується безперервне отримання даних. Роздільна здатність - від 0,5 метра до 1 метра залежно від площі охоплення знімка.

Один знімок може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів. Маріуполь, наприклад, має площу близько 166 кв. км… На отриманих з супутника даних можна розрізняти замасковані об'єкти або відрізняти муляжі від реальної техніки, вирізняти окремі штучні об’єкти в навколишньому ландшафті, наприклад техніку чи укриття, замасковані в лісі".

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