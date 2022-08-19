Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Супутник залишиться у власності України до кінця працездатності – Фонд Притули

"Українська правда"П'ятниця, 19 серпня 2022, 17:35
Супутник ICEYE

Супутник ICEYE, придбаний на пожертви українців, перебуватиме у власності України до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Джерело: пресреліз Фонду Притули, оприлюднений у п'ятницю

Дослівно: "Українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників. Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України - аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті. Передбачена подальша перереєстрація супутника у відповідних реєстрах на Україну.

Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані".

Деталі: Згідно з договором, супутник застрахований. Таким чином, компанія-продавець зобов’язалась надати Україні ідентичний супутник, якщо з цим щось станеться до завершення строку гарантії.

У Фонді нагадали, що використовувати супутник буде Головне управління розвідки Міноборони України. Наразі триває процес оформлення документів, щоб розвідка могла отримувати знімки і використовувати їх.

На відміну від оптичних супутників, які можуть працювати тільки вдень і за чистого неба, SAR "підсвічує" поверхню землі власними радіохвилями, ігноруючи перешкоди (дощ, хмари, туман тощо). Він пролітає над Україною двічі на добу.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним. 

Коли супутник не летить над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу до сузір’я SAR супутників компанії ICEYE. Таким чином забезпечується безперервне отримання даних. Роздільна здатність - від 0,5 метра до 1 метра залежно від площі охоплення знімка. 

Один знімок може охоплювати площу до 225 квадратних кілометрів. Маріуполь, наприклад, має площу близько 166 кв. км… На отриманих з супутника даних можна розрізняти замасковані об'єкти або відрізняти муляжі від реальної техніки, вирізняти окремі штучні об’єкти в навколишньому ландшафті, наприклад техніку чи укриття, замасковані в лісі".

Передісторія: 

  • За 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.
  • Супутники ICEYE, один із яких купив фонд Сергія Притули на зібрані українцями кошти, можуть сканувати об'єкти на Землі за будь-якої погоди.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Сергій Притула благодійністьтехнології
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW повідомив, де Росія збирається розгортати свої "добровольчі підрозділи"

Українська авіація завдала 11 ударів по позиціях ворога – командування "Південь"

Безпілотники, протитанкові ракети і снаряди для HIMARS: США оголосили новий пакет допомоги

На порядку денному демілітаризація Криму з його подальшою деокупацією – секретар РНБО

Росія готувала щонайменше два маріонеткові "уряди" для України – WP

Макрон подзвонив Путіну після майже тримісячної перерви

Усі новини...
Сергій Притула
"Супутник Притули": у ЗСУ пояснили, яку космічну перевагу над ворогом отримали
Тарас Чмут: Або повністю все програємо, або повністю виграємо. Напівперемоги бути не може
Блогер Ігор Лаченков (Лачен): У нас не має бути якихось терористичних партій. Усе, що з "русским миром" буде пов'язано – це тероризм
Останні новини
07:47
фотоДніпропетровщина: ворог обстріляв два райони, пошкоджені лінії електропередач і газогін
07:18
На 4 напрямках ЗСУ змусили ворога відступити – зведення
06:38
відеоУ Мелітополі пролунали потужні вибухи – мер
06:30
Пройшла фільтрацію, але окупанти передумали. Історія 22-річної маріупольчанки, яку забрали у полон
06:20
У Чорногорії парламент оголосив уряду вотум недовіри
05:22
США допомагатимуть Україні "стільки, скільки буде потрібно" – Блінкен
04:24
ISW повідомив, де Росія збирається розгортати свої "добровольчі підрозділи"
03:24
Росіяни ракетами вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Харкова
03:07
Мер: У Миколаєві – потужні вибухи
02:16
Пентагон заявив про "повну відсутність прогресу росіян на полі бою"
Усі новини...