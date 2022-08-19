Спутник останется в собственности Украины до конца функциональности – Фонд Притулы

Спутник ICEYE, приобретенный на пожертвования украинцев, будет находиться в собственности Украины до истечения срока его функциональности на орбите.

Источник: пресс-релиз Фонда Притулы, обнародованный в пятницу

Дословно: "Украинская сторона получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников. Когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, этот спутник остается в полной собственности Украины – вплоть до истечения срока его функциональности на орбите. Предусмотрена дальнейшая перерегистрация спутника в соответствующих реестрах на Украину.

Владельцем спутника является Украина, и именно украинская сторона определяет, что и когда он снимает, а также в каком формате и спектре мы получаем данные".

Детали: Согласно договору, спутник застрахован. Таким образом, компания-продавец обязалась предоставить Украине идентичный спутник, если с этим что-нибудь произойдет до истечения срока гарантии.

В Фонде напомнили, что использовать спутник будет Главное управление разведки Минобороны Украины. В настоящее время идет процесс оформления документов, чтобы они могли получать эти снимки и использовать их.

В отличие от оптических спутников, которые могут работать только днем ​​и при чистом небе, SAR "подсвечивает" поверхность земли собственными радиоволнами, игнорируя помехи (дождь, облака, туман и т.п.). Он пролетает над Украиной дважды в сутки.

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Дословно: "Спутниковые снимки территории нашей страны получает только украинская сторона как владелец спутника, поэтому доступ эксклюзивный.

Когда спутник не летит над территории Украины, мы можем получать данные благодаря доступу к созвездию SAR спутников компании ICEYE. Таким образом, обеспечивается непрерывное получение данных. Разрешение – от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от площади охвата снимка.

Один снимок может охватывать площадь до 225 квадратных километров. Мариуполь, к примеру, имеет площадь около 166 кв. км… На полученных со спутника данных можно различать замаскированные объекты или отличать муляжи от реальной техники, выделить отдельные искусственные объекты в окружающем ландшафте, например технику или укрытие, замаскированные в лесу".

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