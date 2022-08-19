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Резніков похвалив "народний супутник": отримуватимемо відомості, які раніше були недоступні

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 серпня 2022, 18:37
Резніков похвалив народний супутник: отримуватимемо відомості, які раніше були недоступні

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що завдяки "народному супутнику" українська армія почне оперативно отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "Завдяки українцям, які зібрали кошти на "байрактари", вдалося зробити наступне.

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По-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. "Придбати" - це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції.

По-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року.

По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно.

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Тобто наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно".

Деталі: За словами міністра оборони, генштаб і воєнна розвідка визначили технічні вимоги до супутникових технологій, які хотілося б залучити для нашої армії.

Резніков додав, що під час аналізу було з’ясовано, що можливості компанії ICEYE – це справжній "космос", але вони мали недосяжну вартість: "Ми навіть не сподівалися, що вдасться їх залучити".

За його словами, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога.

Міністр також поділився, що до придбання українські захисники отримували інформацію з супутників від партнерів: "Але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, іде сніг чи є інші перешкоди. Крім цього, ці відомості надходять з певною затримкою та не з усіх напрямків".

Народна зірка смерті. На що скинулися українці замість "Байкрактарів" та як супутник допоможе ЗСУ

Передісторія: 

  • За 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.
  • Супутники ICEYE, один із яких купив фонд Сергія Притули на зібрані українцями кошти, можуть сканувати об'єкти на Землі за будь-якої погоди.

Теми: РезніковкосмостехнологіїЗбройні сили
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