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Резников похвалил "народный спутник": будем получать ранее недоступные сведения

Мазуренко Алена Пятница, 19 августа 2022, 18:37

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что благодаря "народному спутнику" украинская армия начнет оперативно получать сведения, которые вообще не могла получить раньше.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Благодаря украинцам, собравшим средства на "байракторы", удалось сделать следующее.

Во-первых, удалось приобрести один спутник, использующий технологию SAR. Этот спутник, видящий ночью и через облака, будет работать в интересах сил обороны Украины в режиме 24/7. "Купить" - это не преувеличение. Он будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько будет физически существовать и выполнять свои функции.

Во-вторых, одновременно был приобретен доступ к целому созвездию спутников, наши военные смогут использовать базу данных их фото в течение года.

В третьих, расшифровка снимков будет организована таким образом, чтобы данные поступали максимально оперативно.

То есть наша армия начнет получать сведения, которые вообще не могла получить раньше. При чем будет это делать быстро, тогда, когда нужно, и оттуда, откуда нужно".

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Детали: По словам министра обороны, Генштаб и военная разведка определили технические требования к спутниковым технологиям, которые хотелось бы привлечь для нашей армии.

Резников добавил, что в ходе анализа было установлено, что возможности компании ICEYE – это настоящий "космос", но у них была недостижимая стоимость: "Мы даже не надеялись, что удастся их привлечь".

По его словам, скоро каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага.

Министр также поделился, что до приобретения украинские защитники получали информацию со спутников от партнеров: "Но эти данные преимущественно из оптических спутников, имеющих свои технологические ограничения по работе ночью, когда облачно, поле боя затянуто дымом, идет снег или есть другие препятствия. Эти сведения поступают с определенной задержкой и не по всем направлениям".

Народная звезда смерти. На что скинулись украинцы вместо "Байкрактаров" и как спутник поможет ВСУ

Предыстория:

  • За 600 миллионов гривен, собранных украинцами, фонд Сергея Притулы купил спутник и доступ в базу данных спутниковых снимков для украинской армии.
  • Спутники ICEYE, один из которых купил фонд Сергея Притулы на собранные украинцами средства, могут сканировать объекты на Земле в любую погоду.

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Темы: РезниковкосмостехнологииВооруженные силы
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