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Росія відповідальна за вбивство 53 військовополонених в Оленівці – ISW

Ірина БалачукВівторок, 2 серпня 2022, 09:51
Росія відповідальна за вбивство 53 військовополонених в Оленівці – ISW
В'язниця в Оленівці. Фото РБК

Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених у в’язниці в окупованій Оленівці Донецької області 28 липня несе Росія. 

Джерело: звіт ISW

Дослівно зі звіту: "ISW оцінює, що російські війська відповідальні за вбивство 53 українських військовополонених під час вибуху в підконтрольній Росії в'язниці в Оленівці Донецької області 28 липня. ISW вважає, що Росія несе відповідальність за цей напад на українських військовополонених у порушення Женевської конвенції".

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Деталі: ISW посилається на двох американських чиновників, які анонімно підтвердили Politico 1 серпня, що "жодних слідів наданих США артилерійських ракетних систем HIMARS не виявили".

У Кремлі стверджують, що Україна нібито використовувала ракети HIMARS для знищення українських військовополонених і стримування українських перебіжчиків.

Однак супутникові та інші зображення з місця трагедії свідчать, що в результаті вибуху в Оленівці була пошкоджена лише одна будівля – більше того, стіни цієї будівлі не зруйновані, а поблизу немає воронки від снаряду.

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В ISW підкреслюють, що все це переконливо свідчить про те, що руйнування в’язниці було результатом або високоточного удару, або закладеної усередині вибухівки.

Один американський чиновник також сказав Politico, що "докази показали, що атаку не здійснив Київ".  

Що було раніше: 1 серпня генпрокурор Андрій Костін повідомив, що за попередніми даними міжнародних експертів, українських військовополонених в колонії окупованої Оленівки убили за допомогою термобаричної зброї.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Росіяни, попри обіцянки, досі не надали доступ до місця вбивства українських полонених в Оленівці представникам Міжнародного комітету Червоного хреста.

Теми: полоненіДонецька областьРосія
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