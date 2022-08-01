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Полонених в Оленівці могли вбити за допомогою термобаричної зброї – генпрокурор

Катерина ТищенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 21:04
КОЛАЖ З СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ КОЛОНІЇ В ОЛЕНІВЦІ

За попередніми даними міжнародних експертів, українських військовополонених в колонії окупованої Оленівки було вбито за допомогою термобаричної зброї.

Джерело: генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Мені доповідають кожні три години, що відбувається в цьому кримінальному провадженні. Наразі ми залучили наших міжнародних експертів. Є багато міжнародних експертів, які співпрацюють з Офісом генпрокурора.

Хочу повідомити, що попередні висновки наших міжнародних експертів говорять про те, що способом цього вбивства була термобарична зброя. Це попередні висновки декількох міжнародних експертів. Тобто це, безперечно, не ракетний обстріл – у цьому вони впевнені.

Це також підтверджується тією інформацією, яку наразі опрацьовують органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генпрокурора".

Деталі: Костін додав, що термобаричну зброю використовує саме Росія.

"Що стосується конкретних осіб (винних у вбивстві полонених – ред.), то невідкладні слідчі дії тривають, але це питання є більш складним. На мій погляд, пріоритетним зараз є викриття російської пропаганди та дезінформації про можливий підрив цієї будівлі ракетними системами типу "HIMARS", про що вони намагаються стверджувати", – сказав генпрокурор.

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Коментуючи відео з катуванням і вбивством українського полоненого російським військовим, Костін заявив, що слідство має інформацію щодо кількох осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

"Є інформація щодо кількох осіб, але зараз ще немає беззаперечної інформації щодо особи, яка скоїла цей злочин. Щойно ми зможемо отримати беззаперечні докази, то цій особі буде повідомлено про підозру і її може бути оголошено в міжнародний розшук", - сказав він.

Що передувало: 31 липня журналіст та кореспондент Politico Крістофер Міллер оприлюднив супутникові знімки Maxar, які показують колонію в окупованій Оленівці Донецької області до та після вбивства українських полонених.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm вважає, що способом вбивства полонених була термобарична бомба.

Радник голови ОП Михайло Подоляк також заявляв, що "аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини".

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Росіяни, попри обіцянки, досі не надали доступ до місця вбивства українських полонених в Оленівці представникам Міжнародного комітету Червоного хреста.

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Теми: Костін Андрійполонені
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