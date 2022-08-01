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Росіяни досі не пускають Червоний Хрест до колонії Оленівки – Лубінець

Катерина ТищенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 20:03
Росіяни досі не пускають Червоний Хрест до колонії Оленівки – Лубінець
зруйнована колонія в Оленівці, скріншот відео пропагандистів

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що росіяни досі не надали доступ до місця вбивства українських полонених в Оленівці представникам Міжнародного комітету Червоного хреста, а ООН не реагує на запити омбудсмена щодо цієї ситуації.

Джерело: Лубінець в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Попри заяви РФ, що нібито вони надали доступ до місця трагедії в Оленівці представникам МКЧХ і представникам моніторингової місії ООН, сьогодні я отримав від Міжнародного комітету Червоного хреста відповідь, що ні, їм не надали такий доступ".

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"У нас є комунікація з МКЧХ, по ООН у нас гірша ситуація. Листи, запити я направляю. Я зробив це в перший день зразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримав. Можу це публічно підтвердити".

Деталі: Лубінець також заявив, що отримав "сигнал" про те, що російська сторона розглядає його запит про відвідання Оленівки та спілкування з пораненими українськими полоненими.

"Сьогодні я отримав сигнал, що вони розглядають таку мою ініціативу", - сказав омбудсмен. Водночас він не очікує, що це станеться найближчими днями.

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На питання, чи готова Росія повернути Україні тіла загиблих в Оленівці полонених, Лубінець сказав: "Ми отримали сигнал, що вони готові повернути тіла наших героїв. Але "після закінчення розслідування". На уточнення, скільки треба часу для розслідування, ми відповіді поки не отримали".

Що передувало: 31 липня Міноборони Російської Федерації заявило, що запросило експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець попросив Міжнародний комітет Червоного хреста організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

Теми: полоненіомбудсменРосіявбивство
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