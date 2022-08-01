Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни досі не пускають Червоний Хрест до колонії Оленівки – Лубінець

Катерина ТищенкоПонеділок, 1 серпня 2022, 20:03
зруйнована колонія в Оленівці, скріншот відео пропагандистів

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що росіяни досі не надали доступ до місця вбивства українських полонених в Оленівці представникам Міжнародного комітету Червоного хреста, а ООН не реагує на запити омбудсмена щодо цієї ситуації.

Джерело: Лубінець в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Попри заяви РФ, що нібито вони надали доступ до місця трагедії в Оленівці представникам МКЧХ і представникам моніторингової місії ООН, сьогодні я отримав від Міжнародного комітету Червоного хреста відповідь, що ні, їм не надали такий доступ".

"У нас є комунікація з МКЧХ, по ООН у нас гірша ситуація. Листи, запити я направляю. Я зробив це в перший день зразу після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я особисто не отримав. Можу це публічно підтвердити".

Деталі: Лубінець також заявив, що отримав "сигнал" про те, що російська сторона розглядає його запит про відвідання Оленівки та спілкування з пораненими українськими полоненими.

"Сьогодні я отримав сигнал, що вони розглядають таку мою ініціативу", - сказав омбудсмен. Водночас він не очікує, що це станеться найближчими днями.

На питання, чи готова Росія повернути Україні тіла загиблих в Оленівці полонених, Лубінець сказав: "Ми отримали сигнал, що вони готові повернути тіла наших героїв. Але "після закінчення розслідування". На уточнення, скільки треба часу для розслідування, ми відповіді поки не отримали".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 31 липня Міноборони Російської Федерації заявило, що запросило експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець попросив Міжнародний комітет Червоного хреста організувати відвідання ним зруйнованої росіянами колонії в окупованій Оленівці для огляду тіл загиблих українських полонених та спілкування з пораненими.

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: полоненіомбудсменРосіявбивство
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоСША вбили лідера "Аль-Каїди"

Зеленський попросив Макрона допомогти розблокувати 8 млрд євро макрофіну Україні

Трамп заявив, що для уникнення війни Україна мала відмовитися від Криму і НАТО

Білий дім розкрив подробиці нового пакету військової допомоги Україні

Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручають повістки

Генпрокурор: Одна з версій слідства щодо загибелі Вадатурського – цілеспрямоване вбивство

Усі новини...
На Дніпропетровщині ворожа ракета розбила колію, рух поїздів зупинено
Байден хоче укласти з Росією новий договір щодо ядерної зброї – разом із Китаєм
Білий дім розкрив подробиці нового пакету військової допомоги Україні
Полонених в Оленівці могли вбити за допомогою термобаричної зброї – генпрокурор
Останні новини
05:56
У Миколаєві знову вибухи, поранена людина
05:20
ЗМІ: Тайвань посилив рівень бойової готовності
04:30
Обстріл евакуаційного автобуса на Херсонщині: кількість загиблих зросла до трьох
03:30
ISW: Росія перекидає війська на Запоріжжя і зупиняє наступ на Слов'янськ
02:34
США: РФ використовує ЗАЕС як військову базу для обстрілу українців
01:46
Оперативне командування: ЗСУ знищили російський ЗРК
00:50
оновленоСША вбили лідера "Аль-Каїди"
00:31
Сумщина: Росіяни обстріляли три громади, минулося без жертв
23:45
Біля кордону Фінляндії та РФ з'явилося нагадування для росіян про війну в Україні
23:22
"Я часто опинялася в гущі бою". Фронтові історії бойової медикині
Усі новини...