В Севастополе снова громко, оккупанты говорят о ППО
Крымские оккупанты заявили о работе системы ПВО в Севастополе в субботу вечером.
Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram
Дословно Развожаев: "В Севастополе вновь работает ПВО.
Просьба всем сохранять спокойствие".
Детали: Он также попросил поменьше снимать и выкладывать видео работы российских систем противовоздушной обороны.
Тем не менее, видео работы ПВО в Севастополе появились в местных телеграм-каналах.
Что предшествовало: В четверг российские и местные телеграм-каналы сообщали о взрывах на военном аэродроме оккупантов в Севастополе. Власти захватчиков заявили о сбитом беспилотнике.
В пятницу вечером в Севастополе местные жители сообщили о звуках взрывов, глава оккупационных властей города заявил о работе ПВО и, по предварительным данным, сбитом беспилотнике.
Утром 20 августа снова раздался взрыв в Севастополе, оккупационные власти сообщили, что над крышей штаба Черноморского флота сбили беспилотник.