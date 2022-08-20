В Севастополе снова громко, оккупанты говорят о ППО

работа российской ПВО в Севастополе, скриншот видео из соцсетей

Крымские оккупанты заявили о работе системы ПВО в Севастополе в субботу вечером.

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Дословно Развожаев: "В Севастополе вновь работает ПВО.

Просьба всем сохранять спокойствие".

Детали: Он также попросил поменьше снимать и выкладывать видео работы российских систем противовоздушной обороны.

Тем не менее, видео работы ПВО в Севастополе появились в местных телеграм-каналах.

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Что предшествовало: В четверг российские и местные телеграм-каналы сообщали о взрывах на военном аэродроме оккупантов в Севастополе. Власти захватчиков заявили о сбитом беспилотнике.

В пятницу вечером в Севастополе местные жители сообщили о звуках взрывов, глава оккупационных властей города заявил о работе ПВО и, по предварительным данным, сбитом беспилотнике.

Утром 20 августа снова раздался взрыв в Севастополе, оккупационные власти сообщили, что над крышей штаба Черноморского флота сбили беспилотник.