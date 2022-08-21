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Дугину убили партизаны из Национальной Республиканской Армии – экс-депутат Госдумы

"Украинская правда"Воскресенье, 21 августа 2022, 21:54
Дугину убили партизаны из Национальной Республиканской Армии – экс-депутат Госдумы
Илья Пономарев, фото из Facebook

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство дочери "идеолога Путина" Александра Дугина Дарьи взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.

Источник: Пономарев в эфире своего оппозиционного канала "Утро февраля", Пономарев в комментарии УП

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Детали: Пономарев отметил, что Дарья Дугина призывала к уничтожению украинцев, была голосом, призывающим к насилию и убийствам на оккупированной территории. В частности, она выступила с обоснованием террористического акта в Еленовке.

Прямая речь Пономарева: "Эта акция (убийство Дугиной – ред.), как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной Республиканской Армией.

Мы установили связь с ее бойцами с помощью нашего ресурса Роспартизан, который освещает нарастающую волну сопротивления в России. Бойцы НРА уполномочили меня сегодня зачитать их манифест".

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Дословно "манифест" НРА: "Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной Республиканской Армии, ставим вне закона поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России!

Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником, поправшим Конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть.

…Путин будет нами низложен и уничтожен! …Мы объявляем чиновников правительства РФ и региональных администраций пособниками узурпатора – те, кто не сложит свои полномочия, будут нами уничтожаться.

Мы объявляем бизнесменов, зарабатывающих свои деньги на коррупции и связях с чиновниками – изменниками Родины и пособниками узурпатора. Имущество тех, кто не покается и не выступит публично против этой власти и ее войны, и они сами будут нами уничтожаться.

Мы объявляем работников силовых структур пособниками узурпатора. Те, кто не сложит оружие и не снимет погоны – будут нами уничтожаться.

Мы объявляем военные грузы и грузы тех, кто зарабатывает на войне и помогает ей финансово – законными целями, которые будут нами уничтожаться".

"Мы призываем солдат российской армии прекратить стрелять в наших братьев из других стран – Грузии, Сирии, Украины и других" (Пономарев сказал именно так, хотя в опубликованном манифесте не упоминалась Украина – ред.).

Больше деталей: В НРА призвали всех россиян вступать в свои ряды и поднимать "бело-сине-белый флаг новой России вместо опозоренного путинской властью триколора". 

"Мы дадим защиту всем, кто последует нашему призыву", - обещают в организации.

Там также заявили, что все, кто исполняет их программу "вплоть до смены режима", освобождаются от ответственности, предусмотренной законами узурпатора.

Кроме того, в НРА обещают "после победы" немедленно освободить всех незаконно осужденных путинской властью.

Пономарев заявил, что поддерживает действия "товарищей" из НРА. Он заверил, что она не воюет с мирным населением и не будет осуществлять акции против гражданских объектов.

"Я призываю всех, кто готов бороться с путинизмом не на словах, а на деле, вставать в наши ряды", - заявил он.

В разговоре с УП Илья Пономарев подтвердил факт заявления НРА. Он отметил, что "на связи" с представителями организации с апреля 2022 года.

"Активно помогаем разными способами", - добавил он.

Что предшествовало: В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российских пропагандистских RT и "Царьград". Также она - одна из авторов "Книги Z" о российском вторжении в Украину.

Предыстория:

  • Илья Пономарев был депутатом Госдумы РФ до 10 июня 2016 года, хотя еще в июне 2014 года выехал из России в США. Он получил вид на жительство в Украине 24 июня 2016 года.
  • В мае 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко дал Пономареву гражданство Украины.
  • Пономарев был единственным российским депутатом, который голосовал против "присоединения" Крыма к РФ в марте 2014 года.
  • Во время свидетельства в Оболонском суде Киева, который рассматривал дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, Пономарев заявил, что Путин лично принял решение об аннексии Крыма в ночь на 23 февраля и что план захватить часть Украины возник у Путина эмоционально.

Темы: Дугинубийствопартизанывойна
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