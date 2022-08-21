Дугину убили партизаны из Национальной Республиканской Армии – экс-депутат Госдумы

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство дочери "идеолога Путина" Александра Дугина Дарьи взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.

Источник: Пономарев в эфире своего оппозиционного канала "Утро февраля", Пономарев в комментарии УП

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Детали: Пономарев отметил, что Дарья Дугина призывала к уничтожению украинцев, была голосом, призывающим к насилию и убийствам на оккупированной территории. В частности, она выступила с обоснованием террористического акта в Еленовке.

Прямая речь Пономарева: "Эта акция (убийство Дугиной – ред.), как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной Республиканской Армией.

Мы установили связь с ее бойцами с помощью нашего ресурса Роспартизан, который освещает нарастающую волну сопротивления в России. Бойцы НРА уполномочили меня сегодня зачитать их манифест".

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Дословно "манифест" НРА: "Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной Республиканской Армии, ставим вне закона поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России!

Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником, поправшим Конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть.

…Путин будет нами низложен и уничтожен! …Мы объявляем чиновников правительства РФ и региональных администраций пособниками узурпатора – те, кто не сложит свои полномочия, будут нами уничтожаться.

Мы объявляем бизнесменов, зарабатывающих свои деньги на коррупции и связях с чиновниками – изменниками Родины и пособниками узурпатора. Имущество тех, кто не покается и не выступит публично против этой власти и ее войны, и они сами будут нами уничтожаться.

Мы объявляем работников силовых структур пособниками узурпатора. Те, кто не сложит оружие и не снимет погоны – будут нами уничтожаться.

Мы объявляем военные грузы и грузы тех, кто зарабатывает на войне и помогает ей финансово – законными целями, которые будут нами уничтожаться".

"Мы призываем солдат российской армии прекратить стрелять в наших братьев из других стран – Грузии, Сирии, Украины и других" (Пономарев сказал именно так, хотя в опубликованном манифесте не упоминалась Украина – ред.).

Больше деталей: В НРА призвали всех россиян вступать в свои ряды и поднимать "бело-сине-белый флаг новой России вместо опозоренного путинской властью триколора".

"Мы дадим защиту всем, кто последует нашему призыву", - обещают в организации.

Там также заявили, что все, кто исполняет их программу "вплоть до смены режима", освобождаются от ответственности, предусмотренной законами узурпатора.

Кроме того, в НРА обещают "после победы" немедленно освободить всех незаконно осужденных путинской властью.

Пономарев заявил, что поддерживает действия "товарищей" из НРА. Он заверил, что она не воюет с мирным населением и не будет осуществлять акции против гражданских объектов.

"Я призываю всех, кто готов бороться с путинизмом не на словах, а на деле, вставать в наши ряды", - заявил он.

В разговоре с УП Илья Пономарев подтвердил факт заявления НРА. Он отметил, что "на связи" с представителями организации с апреля 2022 года.

"Активно помогаем разными способами", - добавил он.

Что предшествовало: В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российских пропагандистских RT и "Царьград". Также она - одна из авторов "Книги Z" о российском вторжении в Украину.

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