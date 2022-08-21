Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дугину убили партизаны из Национальной Республиканской Армии – экс-депутат Госдумы

"Украинская правда"Воскресенье, 21 августа 2022, 21:54
Илья Пономарев, фото из Facebook

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство дочери "идеолога Путина" Александра Дугина Дарьи взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.

Источник: Пономарев в эфире своего оппозиционного канала "Утро февраля", Пономарев в комментарии УП

Детали: Пономарев отметил, что Дарья Дугина призывала к уничтожению украинцев, была голосом, призывающим к насилию и убийствам на оккупированной территории. В частности, она выступила с обоснованием террористического акта в Еленовке.

Прямая речь Пономарева: "Эта акция (убийство Дугиной – ред.), как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществленные на территории России за последние месяцы, реализована Национальной Республиканской Армией.

Мы установили связь с ее бойцами с помощью нашего ресурса Роспартизан, который освещает нарастающую волну сопротивления в России. Бойцы НРА уполномочили меня сегодня зачитать их манифест".

Дословно "манифест" НРА: "Мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной Республиканской Армии, ставим вне закона поджигателей войны, грабителей и угнетателей народов России!

ВИДЕО ДНЯ

Мы объявляем президента Путина узурпатором власти и военным преступником, поправшим Конституцию, развязавшим братоубийственную войну между славянскими народами и отправившим российских солдат на верную и бессмысленную смерть.

…Путин будет нами низложен и уничтожен! …Мы объявляем чиновников правительства РФ и региональных администраций пособниками узурпатора – те, кто не сложит свои полномочия, будут нами уничтожаться.

Мы объявляем бизнесменов, зарабатывающих свои деньги на коррупции и связях с чиновниками – изменниками Родины и пособниками узурпатора. Имущество тех, кто не покается и не выступит публично против этой власти и ее войны, и они сами будут нами уничтожаться.

Мы объявляем работников силовых структур пособниками узурпатора. Те, кто не сложит оружие и не снимет погоны – будут нами уничтожаться.

Мы объявляем военные грузы и грузы тех, кто зарабатывает на войне и помогает ей финансово – законными целями, которые будут нами уничтожаться".

"Мы призываем солдат российской армии прекратить стрелять в наших братьев из других стран – Грузии, Сирии, Украины и других" (Пономарев сказал именно так, хотя в опубликованном манифесте не упоминалась Украина – ред.).

Больше деталей: В НРА призвали всех россиян вступать в свои ряды и поднимать "бело-сине-белый флаг новой России вместо опозоренного путинской властью триколора". 

"Мы дадим защиту всем, кто последует нашему призыву", - обещают в организации.

Там также заявили, что все, кто исполняет их программу "вплоть до смены режима", освобождаются от ответственности, предусмотренной законами узурпатора.

Кроме того, в НРА обещают "после победы" немедленно освободить всех незаконно осужденных путинской властью.

Пономарев заявил, что поддерживает действия "товарищей" из НРА. Он заверил, что она не воюет с мирным населением и не будет осуществлять акции против гражданских объектов.

"Я призываю всех, кто готов бороться с путинизмом не на словах, а на деле, вставать в наши ряды", - заявил он.

В разговоре с УП Илья Пономарев подтвердил факт заявления НРА. Он отметил, что "на связи" с представителями организации с апреля 2022 года.

"Активно помогаем разными способами", - добавил он.

Что предшествовало: В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российских пропагандистских RT и "Царьград". Также она - одна из авторов "Книги Z" о российском вторжении в Украину.

Предыстория:

  • Илья Пономарев был депутатом Госдумы РФ до 10 июня 2016 года, хотя еще в июне 2014 года выехал из России в США. Он получил вид на жительство в Украине 24 июня 2016 года.
  • В мае 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко дал Пономареву гражданство Украины.
  • Пономарев был единственным российским депутатом, который голосовал против "присоединения" Крыма к РФ в марте 2014 года.
  • Во время свидетельства в Оболонском суде Киева, который рассматривал дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, Пономарев заявил, что Путин лично принял решение об аннексии Крыма в ночь на 23 февраля и что план захватить часть Украины возник у Путина эмоционально.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Росcияубийствопартизанывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоКомандующий ВМС о крейсере "Москва": в Черном море такому кораблю делать нечего

Ключевым оружием ВМС в первые дни войны были мины и "Байрактары" – Неижпапа

видеоСБУ задержала корректировщиков, сдавших позиции HIMARS оккупантам

документВ Киеве почти на неделю запретили массовые мероприятия

В Луганской области оккупанты готовят к войне детей и шантажируют родных – Гайдай

ISW: Россияне вряд ли захватят больше территорий в ближайшие месяцы

Все новости...
Росcия
Посол ЕС уверен, что восьмой пакет санкций против России будет принят
РФ частично закрывает воздушное пространство в 3 областях – сводка Генштаба
Россия крупнейший поставщик нефти в Китай в июле
Последние новости
12:10
Между Украиной и Молдовой возобновили железнодорожное сообщение в обход Приднестровья
11:57
Украинские зенитчики сбили "Аллигатора" и беспилотники оккупантов
11:52
Львовская опера выступит на европейских фестивалях ко Дню Независимости
11:41
Мельник покинет пост посла в Германии 14 октября
11:38
Что показало вскрытие матрешки? Алфавит ценностей "русского мира" от Б до Ф
11:35
Цены на газ в Европе превысили 2800 долларов за тысячу кубометров
11:28
видеоКомандующий ВМС о крейсере "Москва": в Черном море такому кораблю делать нечего
11:18
Ключевым оружием ВМС в первые дни войны были мины и "Байрактары" – Неижпапа
11:05
США и Южная Корея начали крупнейшие за последние годы совместные военные учения
10:46
В Украину доставили 100 тысяч доз вакцины Janssen против COVID-19
Все новости...