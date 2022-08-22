В Севастополе срочно начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов

МОМЕНТ ВЗРЫВА в Севастополе. ФОТО С FACEBOOK ЧУБАРОВА

Оккупационные власти Севастополя начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов, несмотря на заверения в надежности ПВО.

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Прямая речь Развожаева: "Поскольку у нас (Севастополе – ред.) еще действует "желтый уровень", в выходные проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены укрытия. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи".

Детали: Развожаев призвал не поддаваться панике, и заверил, что город якобы находится "под надежной защитой".

Что предшествовало: