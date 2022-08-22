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В Севастополе срочно начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов

Станислав ПогориловПонедельник, 22 августа 2022, 12:29
В Севастополе срочно начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов
МОМЕНТ ВЗРЫВА в Севастополе. ФОТО С FACEBOOK ЧУБАРОВА

Оккупационные власти Севастополя начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов, несмотря на заверения в надежности ПВО.

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Прямая речь Развожаева: "Поскольку у нас (Севастополе – ред.) еще действует "желтый уровень", в выходные проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены укрытия. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи".

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Детали: Развожаев призвал не поддаваться панике, и заверил, что город якобы находится "под надежной защитой".

Что предшествовало:

  • 31 июля назначенный Россией "губернатор" оккупированного Севастополя сообщил, что беспилотник атаковал штаб российского флота,в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ оккупантов.
  • Утром 20 августа прогремел взрыв в Севастополе, оккупационные власти сообщили, что над крышей штаба Черноморского флота сбили беспилотник.
  • Утром в воскресенье 21 августа жители Севастополя снова слышали взрыв.

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Темы: войнаСевастопольУкраинаРосcия
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