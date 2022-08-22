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Автомобіль доньки Дугіна підірвали дистанційно – росЗМІ 

Мазуренко Альона Понеділок, 22 серпня 2022, 12:53
фото із соцмереж

Російські слідчі вважають, що автомобіль, у якому загинула Дар'я Дугіна, дочка "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, підірвали дистанційно.

Джерело: російське прокремлівське видання ТАСС, телеграм-канал Mash

Пряма мова джерела: "Встановлено, що бомбу на машині Дугіної привели в дію дистанційним способом. Імовірно, за автомобілем стежили та контролювали його пересування".

Деталі: Про це РосЗМІ повідомляє з посиланням на джерело у правоохоронних органах РФ.

Mash стверджує, що за автомобілем, в якому їхала Дугіна, стежили люди із безособовими телефонами.

За даними видання, слідство розглядає версію, що вибуховий пристрій у автомобілі спрацював після дзвінка з одного з цих телефонів.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російських пропагандистських RT та "Царьград". Також вона — одна з авторів "Книги Z" про російське вторгнення в Україну.
  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не причетна до підриву пропагандистки Дар’ї Дугіної, в чому вже почали звинувачувати росіяни.
  • Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна Дар'ї взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.

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Теми: ДугінфашизмвбивствоРосія
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