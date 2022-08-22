Автомобіль доньки Дугіна підірвали дистанційно – росЗМІ 

Російські слідчі вважають, що автомобіль, у якому загинула Дар'я Дугіна, дочка "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, підірвали дистанційно.

Джерело: російське прокремлівське видання ТАСС, телеграм-канал Mash

Пряма мова джерела: "Встановлено, що бомбу на машині Дугіної привели в дію дистанційним способом. Імовірно, за автомобілем стежили та контролювали його пересування".

Деталі: Про це РосЗМІ повідомляє з посиланням на джерело у правоохоронних органах РФ.

Mash стверджує, що за автомобілем, в якому їхала Дугіна, стежили люди із безособовими телефонами.

За даними видання, слідство розглядає версію, що вибуховий пристрій у автомобілі спрацював після дзвінка з одного з цих телефонів.

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