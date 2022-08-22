Автомобиль дочери Дугина подорвали дистанционно – росСМИ

Российские следователи считают, что автомобиль, в котором погибла Дарья Дугина, дочь "идеолога Путина" Александра Дугина, взорвали дистанционно.

Источник: российское прокремлевское издание ТАСС, телеграм-канал Mash

Прямая речь источника: "Установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение".

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Детали: Об этом росСМИ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ.

Mash утверждает, что за автомобилем, в котором ехала Дугина, следили люди с обезличенными телефонами.

По данным издания, следствие рассматривает версию, что взрывное устройство в автомобиле сработало после звонка с одного из этих телефонов.

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