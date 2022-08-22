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Автомобиль дочери Дугина подорвали дистанционно – росСМИ

Мазуренко Алена Понедельник, 22 августа 2022, 12:53
фото из соцсетей

Российские следователи считают, что автомобиль, в котором погибла Дарья Дугина, дочь "идеолога Путина" Александра Дугина, взорвали дистанционно.

Источник: российское прокремлевское издание ТАСС, телеграм-канал Mash

Прямая речь источника: "Установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение".

Детали: Об этом росСМИ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ.

Mash утверждает, что за автомобилем, в котором ехала Дугина, следили люди с обезличенными телефонами.

По данным издания, следствие рассматривает версию, что взрывное устройство в автомобиле сработало после звонка с одного из этих телефонов.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российских пропагандистских RT и "Царьград". Также она - одна из авторов "Книги Z" о российском вторжении в Украину.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет отношения к подрыву пропагандистки Дарьи Дугиной, в чем уже начали обвинять россияне.
  • Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство дочери "идеолога Путина" Александра Дугина Дарьи взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.

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Темы: ДугинфашизмубийствоРосcия
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