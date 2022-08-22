Автомобиль дочери Дугина подорвали дистанционно – росСМИ
Понедельник, 22 августа 2022, 12:53
Российские следователи считают, что автомобиль, в котором погибла Дарья Дугина, дочь "идеолога Путина" Александра Дугина, взорвали дистанционно.
Источник: российское прокремлевское издание ТАСС, телеграм-канал Mash
Прямая речь источника: "Установлено, что бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционным способом. Предположительно, за автомобилем следили и контролировали его передвижение".
Детали: Об этом росСМИ сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ.
Mash утверждает, что за автомобилем, в котором ехала Дугина, следили люди с обезличенными телефонами.
По данным издания, следствие рассматривает версию, что взрывное устройство в автомобиле сработало после звонка с одного из этих телефонов.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российских пропагандистских RT и "Царьград". Также она - одна из авторов "Книги Z" о российском вторжении в Украину.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет отношения к подрыву пропагандистки Дарьи Дугиной, в чем уже начали обвинять россияне.
- Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство дочери "идеолога Путина" Александра Дугина Дарьи взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.