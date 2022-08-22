Україна завоювала 32 медалі за останні 10 днів на Євро

Україна брала участь у двох Чемпіонатах Європи – з водних видів спорту та мультиспортивний – і завоювала 32 медалі за 10 днів.

Джерело: Національний олімпійський комітет

Деталі: З 11 по 21 серпня проходили відразу два чемпіонати Європи: з водних видів спорту у Римі та мультиспортивний у Мюнхені.

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У столиці Італії відбулись змаганнях з плавання, артистичного плавання та стрибків у воду а в Баварії – мультиспортивний форум, який включав в себе легку атлетику, спортивну гімнастику, академічне веслування, веслування на байдарках і каное, скелелазіння, велоспорт, настільний теніс, триатлон, пляжний волейбол.

За 10 днів українські спортсмени здобули на цих змаганнях 32 медалі: 14 золотих, 11 срібних та 7 бронзових.

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