Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна завоювала 32 медалі за останні 10 днів на Євро

Роман ПетренкоПонеділок, 22 серпня 2022, 20:49
фото: НОК

Україна брала участь у двох Чемпіонатах Європи – з водних видів спорту та мультиспортивний – і завоювала 32 медалі за 10 днів.

Джерело: Національний олімпійський комітет

Деталі: З 11 по 21 серпня проходили відразу два чемпіонати Європи: з водних видів спорту у Римі та мультиспортивний у Мюнхені.

У столиці Італії відбулись змаганнях з плавання, артистичного плавання та стрибків у воду а в Баварії – мультиспортивний форум, який включав в себе легку атлетику, спортивну гімнастику, академічне веслування, веслування на байдарках і каное, скелелазіння, велоспорт, настільний теніс, триатлон, пляжний волейбол.

За 10 днів українські спортсмени здобули на цих змаганнях 32 медалі: 14 золотих, 11 срібних та 7 бронзових.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: спортУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, відео Український прапор знову майорітиме в Херсоні, Криму, Енергодарі – Зеленський

фотоПрезидент Польщі прибув до Києва

Данілов про вбивство Дугіної в Росії: Це зробила ФСБ, ми так не працюємо

Росія планує найближчим часом вдарити по інфраструктурі України – ЗМІ

ЗСУ знищили комплекси "Бук" і "Сані", а також живу силу ворога – ОК "Південь"

Кулеба назвав дві країни ЄС, які не постачають Україні зброю

Усі новини...
спорт
Магучіх стала першою в історії України чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту
Усик збирається битися або з Тайсоном Ф'юрі, або взагалі ні з ким
Зеленський привітав Усика: “Важка, але потрібна перемога”
Останні новини
11:17
Агентство Fitch підтвердило рейтинги українських держбанків
11:17
СБУ почала блокувати віртуальні гаманці росіян, які збирають гроші на війну в Україні
11:07
У Дніпрі лунають вибухи – ЗМІ
11:07
Болгарія вестиме переговори про поновлення поставок від "Газпрому"
10:49
Змінити хід війни можна за суму меншу, ніж ціна яхти олігарха РФ – Подоляк
10:47
Укрзалізниця запустила два модернізовані пасажирських потяги
10:42
фото, відео Український прапор знову майорітиме в Херсоні, Криму, Енергодарі – Зеленський
10:25
У Нідерландах деталізували плани додаткової допомоги для України: загалом 80 млн євро
10:14
Чи запрацює відібраний в путінського олігарха ТРЦ Ocean Plaza – розбір
10:03
Історія лікарки із Сум, яка приймала пологи у жінок під канонаду обстрілів і близьких боїв
Усі новини...