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Украина завоевала 32 медали за последние 10 дней на Евро

Роман ПетренкоПонедельник, 22 августа 2022, 20:49
фото: НОК

Украина принимала участие в двух Чемпионатах Европы – по водным видам спорта и мультиспортивный – и завоевала 32 медали за 10 дней.

Источник: Национальный олимпийский комитет

Детали: С 11 по 21 августа проходили сразу два чемпионата Европы: по водным видам спорта в Риме и мультиспортивный в Мюнхене.

В столице Италии состоялись соревнования по плаванию, артистическому плаванию и прыжкам в воду, а в Баварии – мультиспортивный форум, который включал в себя легкую атлетику, спортивную гимнастику, академическую греблю, греблю на байдарках и каноэ, скалолазание, велоспорт, настольный теннис, три волейбол.

За 10 дней украинские спортсмены получили на этих соревнованиях 32 медали: 14 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.

Напомним:

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Темы: спортУкраина
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