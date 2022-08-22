Украина завоевала 32 медали за последние 10 дней на Евро
Понедельник, 22 августа 2022, 20:49
Украина принимала участие в двух Чемпионатах Европы – по водным видам спорта и мультиспортивный – и завоевала 32 медали за 10 дней.
Источник: Национальный олимпийский комитет
Детали: С 11 по 21 августа проходили сразу два чемпионата Европы: по водным видам спорта в Риме и мультиспортивный в Мюнхене.
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В столице Италии состоялись соревнования по плаванию, артистическому плаванию и прыжкам в воду, а в Баварии – мультиспортивный форум, который включал в себя легкую атлетику, спортивную гимнастику, академическую греблю, греблю на байдарках и каноэ, скалолазание, велоспорт, настольный теннис, три волейбол.
За 10 дней украинские спортсмены получили на этих соревнованиях 32 медали: 14 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.
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Напомним:
- Ярослава Магучих взяла золото в прыжках в высоту.
- Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова второй раз подряд стали чемпионками Европы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.
- Украинка Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль в тройном прыжке, поставив рекорд сезона – 15,02 м.