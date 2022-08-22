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Підривники були впевнені, що у машині з дочкою був сам Дугін – ексдепутат

Роман ПетренкоПонеділок, 22 серпня 2022, 23:06
дугін після вибуху

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов повідомив, що вбивство російської пропагандистки Дарії Дугіної не відбулося б, якби підривники знали, що в автомобілі немає її батька.

Джерело: Пономарьов в інтерв'ю "Медузі"

Деталі: Пономарьов заявив про свої зв'язки з Національною республіканською армією РФ, яка взяла на себе відповідальність за підрив пропагандистки.

Політик упевнений, що підривники не натиснули б на кнопку, якби знали, що в машині тільки дочка і немає батька.

Пряма мова Пономарьова: "Думаю, що ні, але вони бачили, що в машину сідають двоє людей. І думали, що інший – Дугін.

І хто була інша людина — і що з нею, ми не знаємо (про можливу наявність другої людини в автомобілі Дугіної до цього інтерв'ю нічого не було відомо – ред.)".

Більше деталей: Пономарьов також назвав Дугіна одним із винуватців теракту, який був скоєний проти бійців "Азова" в Оленівці.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
  • В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
  • Російська ФСБ заявила, що вбивство Дугіної підготовлено та вчинено українськими спецслужбами.

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Теми: Росіяпропагандавбивство
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