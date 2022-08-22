Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Підривники були впевнені, що у машині з дочкою був сам Дугін – ексдепутат

Роман ПетренкоПонеділок, 22 серпня 2022, 23:06
Підривники були впевнені, що у машині з дочкою був сам Дугін – ексдепутат
дугін після вибуху

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов повідомив, що вбивство російської пропагандистки Дарії Дугіної не відбулося б, якби підривники знали, що в автомобілі немає її батька.

Джерело: Пономарьов в інтерв'ю "Медузі"

Деталі: Пономарьов заявив про свої зв'язки з Національною республіканською армією РФ, яка взяла на себе відповідальність за підрив пропагандистки.

Реклама:

Політик упевнений, що підривники не натиснули б на кнопку, якби знали, що в машині тільки дочка і немає батька.

Пряма мова Пономарьова: "Думаю, що ні, але вони бачили, що в машину сідають двоє людей. І думали, що інший – Дугін.

І хто була інша людина — і що з нею, ми не знаємо (про можливу наявність другої людини в автомобілі Дугіної до цього інтерв'ю нічого не було відомо – ред.)".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Пономарьов також назвав Дугіна одним із винуватців теракту, який був скоєний проти бійців "Азова" в Оленівці.

Що передувало:

  • У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
  • В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
  • Російська ФСБ заявила, що вбивство Дугіної підготовлено та вчинено українськими спецслужбами.

Теми: Росіяпропагандавбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Росія
В РФ без почестей поховали терориста і вагнерівця Уткіна
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
"Безволевиявлення". Російське шоу в пику всьому світу 
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: