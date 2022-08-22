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Росія заявила, що Дугіну вбила українка, яка потім втекла до Естонії

"Українська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 14:20
Росія заявила, що Дугіну вбила українка, яка потім втекла до Естонії
Дарія Дугіна на росТБ

Російська ФСБ заявляє, що вбивство дочки Олександра Дугіна Дар'ї підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. 

Джерело: ТАСС з посиланням на ФСБ 

Дослівно ФСБ: "Встановлено, що злочин підготовлено та вчинено українськими спецслужбами. Виконавцем є громадянка України Вовк Наталія Павлівна, 1979 року народження, яка прибула до Росії 23 липня 2022 року разом із дочкою Шабан Софією Михайлівною, 2010 року народження. З метою організації вбивства Д. Дугіної та отримання інформації про її спосіб життя вони орендували квартиру в Москві у будинку, де проживала загибла"

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Деталі: У повідомленні стверджується, що для спостереження за журналісткою Вовк використала авто Mini Cooper. При цьому, як заявляють у ФСБ, при в'їзді до Росії використовувалися номери так званої "ДНР", у Москві – казахстанські номери, а при виїзді – українські.

У день вбивства Вовк із дочкою нібито перебували на фестивалі "Традиція", де була присутня Дарія Дугіна.

Дослівно ФСБ: "Після здійснення керованого підриву автомашини Toyota Land Cruiser Prado, за кермом якої знаходилася Дугіна, 21 серпня Вовк разом з дочкою виїхала через Псковську область в Естонію".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російського пропагандистського RT.
  • В Офісі президента України заперечили причетність Києва до вбивства Дугіної.
  • Ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство взяла на себе так звана Національна Республіканська Армія.
  • Російські слідчі заявили, що автомобіль, у якому загинула Дар'я Дугіна, дочка "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, підірвали дистанційно.

Теми: РосіяФСБвбивство
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