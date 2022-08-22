Подрывники были уверены, что в машине с дочерью был сам Дугин – экс-депутат

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев сообщил, что убийство российской пропагандистки Дарьи Дугиной не состоялось бы, если б подрывники знали, что в автомобиле нет ее отца.

Источник: Пономарев в интервью "Медузе"

Детали: Пономарев заявил о своих связях с "Национальной республиканской армии" РФ, которая взяла на себя ответственность за подрыв пропагандистки.

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Политик уверен, что подрывники не нажали бы на кнопку, если бы знали, что в машине одна только дочь и нет отца.

Прямая речь Пономарева: "Думаю, что нет, но они видели, что в машину садятся два человека. И думали, что второй — Дугин.

И кто был второй человек — и что с ним, мы не знаем (о возможном наличии второго человека в автомобиле Дугиной до этого интервью ничего не было известно – ред.)".

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Больше деталей: Пономарев также назвал Дугину одним из виновников теракта, который был совершен против бойцов "Азова" в Еленовке.

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