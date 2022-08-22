Подрывники были уверены, что в машине с дочерью был сам Дугин – экс-депутат
Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев сообщил, что убийство российской пропагандистки Дарьи Дугиной не состоялось бы, если б подрывники знали, что в автомобиле нет ее отца.
Источник: Пономарев в интервью "Медузе"
Детали: Пономарев заявил о своих связях с "Национальной республиканской армии" РФ, которая взяла на себя ответственность за подрыв пропагандистки.
Политик уверен, что подрывники не нажали бы на кнопку, если бы знали, что в машине одна только дочь и нет отца.
Прямая речь Пономарева: "Думаю, что нет, но они видели, что в машину садятся два человека. И думали, что второй — Дугин.
И кто был второй человек — и что с ним, мы не знаем (о возможном наличии второго человека в автомобиле Дугиной до этого интервью ничего не было известно – ред.)".
Больше деталей: Пономарев также назвал Дугину одним из виновников теракта, который был совершен против бойцов "Азова" в Еленовке.
Что предшествовало:
- В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
- В Офисе президента Украины отрицают причастность Киева к убийству Дугиной.
- Российская ФСБ заявила, что убийство Дугиной подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.