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Подрывники были уверены, что в машине с дочерью был сам Дугин – экс-депутат

Роман ПетренкоПонедельник, 22 августа 2022, 23:06
дугин после взрыва

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев сообщил, что убийство российской пропагандистки Дарьи Дугиной не состоялось бы, если б подрывники знали, что в автомобиле нет ее отца.

Источник: Пономарев в интервью "Медузе"

Детали: Пономарев заявил о своих связях с "Национальной республиканской армии" РФ, которая взяла на себя ответственность за подрыв пропагандистки.

Политик уверен, что подрывники не нажали бы на кнопку, если бы знали, что в машине одна только дочь и нет отца.

Прямая речь Пономарева: "Думаю, что нет, но они видели, что в машину садятся два человека. И думали, что второй — Дугин.

И кто был второй человек — и что с ним, мы не знаем (о возможном наличии второго человека в автомобиле Дугиной до этого интервью ничего не было известно – ред.)".

Больше деталей: Пономарев также назвал Дугину одним из виновников теракта, который был совершен против бойцов "Азова" в Еленовке.

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Что предшествовало:

  • В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
  • В Офисе президента Украины отрицают причастность Киева к убийству Дугиной.
  • Российская ФСБ заявила, что убийство Дугиной подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

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Темы: Росcияпропагандаубийство
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