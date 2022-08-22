Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Подрывники были уверены, что в машине с дочерью был сам Дугин – экс-депутат

Роман ПетренкоПонедельник, 22 августа 2022, 23:06
Подрывники были уверены, что в машине с дочерью был сам Дугин – экс-депутат
дугин после взрыва

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев сообщил, что убийство российской пропагандистки Дарьи Дугиной не состоялось бы, если б подрывники знали, что в автомобиле нет ее отца.

Источник: Пономарев в интервью "Медузе"

Детали: Пономарев заявил о своих связях с "Национальной республиканской армии" РФ, которая взяла на себя ответственность за подрыв пропагандистки.

Реклама:

Политик уверен, что подрывники не нажали бы на кнопку, если бы знали, что в машине одна только дочь и нет отца.

Прямая речь Пономарева: "Думаю, что нет, но они видели, что в машину садятся два человека. И думали, что второй — Дугин.

И кто был второй человек — и что с ним, мы не знаем (о возможном наличии второго человека в автомобиле Дугиной до этого интервью ничего не было известно – ред.)".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Пономарев также назвал Дугину одним из виновников теракта, который был совершен против бойцов "Азова" в Еленовке.

Что предшествовало:

  • В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
  • В Офисе президента Украины отрицают причастность Киева к убийству Дугиной.
  • Российская ФСБ заявила, что убийство Дугиной подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

Темы: Росcияпропагандаубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Последние новости
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
Все новости...
Реклама: