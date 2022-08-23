Окупанти накопичують техніку на ЗАЕС, завезли ще БТРи – Енергоатом
Російські загарбники продовжують накопичувати військову техніку на території Запорізької атомної електростанції – 22 серпня завезли ще 2 БТР та 6 спеціальних вантажівок.
Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram
Дослівно "Енергоатом": "Рашисти накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції. 22 серпня до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок".
Деталі: За даними НАЕК, загалом на території станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки.
Зокрема, біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – 7. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду.
Також зазначається, що окупанти поповнили свої ряди і чималою кількістю "міцних" військових, дехто з них – у масках.
Читайте також: Тим, хто розуміє що відбувається на ЗАЕС – дуже страшно: Радіобіологиня про обстріли атомної електростанції
Передісторія:
- Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Міністерство оборони РФ, імовірно, створює передумови для того, щоб звинуватити Україну в атаці на Запорізьку АЕС.
- Росія запросила проведення термінового засідання Радбезу ООН "щодо ситуації навколо Запорізької АЕС" на 23 серпня.