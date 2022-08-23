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Окупанти накопичують техніку на ЗАЕС, завезли ще БТРи – Енергоатом

Ірина БалачукВівторок, 23 серпня 2022, 09:58
Ілюстрація з Telegram Енергоатома

Російські загарбники продовжують накопичувати військову техніку на території Запорізької атомної електростанції – 22 серпня завезли ще 2 БТР та 6 спеціальних вантажівок.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram

Дослівно "Енергоатом": "Рашисти накопичують техніку на території Запорізької АЕС та збільшили кількість військових на станції. 22 серпня до ремонтної зони станції окупанти додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок".

Деталі: За даними НАЕК, загалом на території станції тепер дислоковано понад 40 одиниць військової техніки.

Зокрема, біля першого енергоблоку розташовані 16 військових машин, біля другого – 7. Ще 12 одиниць техніки окупанти загнали під естакаду.

Також зазначається, що окупанти поповнили свої ряди і чималою кількістю "міцних" військових, дехто з них – у масках.

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Теми: ЗАЕСРосіяокупаціяЕнергоатом
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