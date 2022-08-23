Оккупанты накапливают технику на ЗАЭС, завезли еще БТРы – Энергоатом

Российские захватчики продолжают накапливать военную технику на территории Запорожской атомной электростанции – 22 августа завезли еще 2 БТР и 6 специальных грузовиков.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно "Энергоатом": "Рашисты накапливают технику на территории Запорожской АЭС и увеличили количество военных на станции. 22 августа в ремонтную зону станции оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовиков".

Детали: По данным НАЭК, всего на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники.

В частности, возле первого энергоблока находятся 16 военных машин, возле второго – 7. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду.

Также отмечается, что оккупанты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" военных, некоторые из них – в масках.

Читайте также: Тем, кто понимает, что происходит на ЗАЭС, очень страшно: Радиобиолог об обстрелах атомной электростанции

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: