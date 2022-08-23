Оккупанты накапливают технику на ЗАЭС, завезли еще БТРы – Энергоатом
Российские захватчики продолжают накапливать военную технику на территории Запорожской атомной электростанции – 22 августа завезли еще 2 БТР и 6 специальных грузовиков.
Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram
Дословно "Энергоатом": "Рашисты накапливают технику на территории Запорожской АЭС и увеличили количество военных на станции. 22 августа в ремонтную зону станции оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовиков".
Детали: По данным НАЭК, всего на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники.
В частности, возле первого энергоблока находятся 16 военных машин, возле второго – 7. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду.
Также отмечается, что оккупанты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" военных, некоторые из них – в масках.
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Предыстория:
- Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Министерство обороны РФ, предположительно, создает предпосылки для того, чтобы обвинить Украину в атаке на Запорожскую АЭС.
- Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН "по ситуации вокруг Запорожской АЭС" 23 августа.