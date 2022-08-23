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Змінити хід війни можна за суму меншу, ніж ціна яхти олігарха РФ – Подоляк

"Українська правда"Вівторок, 23 серпня 2022, 10:49
Змінити хід війни можна за суму меншу, ніж ціна яхти олігарха РФ – Подоляк
Суперяхта Eclipse, пов'язана з російським мільярдером Романом Абрамовичем, GETTY IMAGES

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повністю змінити перебіг війни в Україні можна за $200 млн - це менше, ніж вартість однієї яхти російського олігарха. 

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Вартість однієї системи HIMARS – $4 млн. Вартість 50 систем – $200 млн + боєприпаси. Ціна досягнення паритету вогню й ефективного руйнування логістики російської армії менша, ніж… однієї яхти російського олігарха. Це точно не всі гроші світу, але це те, що повністю змінило б перебіг цієї війни".

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Читайте також: Російський олігархічний флот. УП знайшла 10 яхт російських олігархів у Туреччині 

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Нагадаємо: 

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  • Як йдеться в розслідуванні УП, в Туреччині знайшли дві яхти олігарха Романа Абрамовича, одна з яких коштує 600 мільйонів. 
  • В Монако знайшли яхту вартістю 70 млн одного з найбагатших людей України Костянтина Жеваго.

Теми: Офіс президентаолігархивійнагроші
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