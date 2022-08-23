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Изменить ход войны можно за сумму меньшую, чем цена яхты олигарха РФ – Подоляк

"Украинская правда"Вторник, 23 августа 2022, 10:49
Изменить ход войны можно за сумму меньшую, чем цена яхты олигарха РФ – Подоляк
Суперяхта Eclipse, связанная с российским миллиардером Романом Абрамовичем, GETTY IMAGES

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что полностью изменить ход войны в Украине можно за $200 млн - это меньше стоимости одной яхты российского олигарха.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Стоимость одной системы HIMARS – $4 млн. Стоимость 50 систем – $200 млн + боеприпасы. Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики русской армии меньше, чем… одной яхты русского олигарха. Это точно не все деньги мира, но это то, что полностью изменило бы ход этой войны".

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Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Как говорится в расследовании УП, в Турции обнаружили две яхты олигарха Романа Абрамовича, одна из которых стоит 600 миллионов.
  • В Монако обнаружили яхту стоимостью 70 млн одного из самых богатых людей Украины Константина Жеваго.

Темы: Офис президентаолигархивойнаденьги
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