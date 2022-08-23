Зеленский: Крым вместе с Украиной станет частью Евросоюза

Президент Украины открыл второй саммит международной Крымской платформы в Киеве и обратился к его участникам со словами о том, что Украина вернет оккупированный Крым и станет членом ЕС вместе с ним.

Источник: Владимир Зеленский на втором саммите Крымской платформы

Прямая речь: "Граждане из Крыма и в Крыму… Я знаю, что Крым с Украиной и ждет, когда мы вернемся. Я хочу, чтобы вы знали: мы вернемся".

Реклама:

Детали: Зеленский сказал, что когда Украина вернет Крым, она будет исправлять "все то, что наделали оккупанты на полуострове" в разных сферах, и восстанавливать справедливость.

Крымская платформа призвана содействовать этому.

По словам президента Украины, "деградация России началась с захвата Крыма, с террора крымскотатарского народа" и репрессий мусульманской общины.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский процитировал письмо заключенного оккупантами Наримана Джеляла, что "с Крыма началось, Крымом и завершится".

"Чтобы преодолеть террор, чтобы вернуть прогнозируемость и безопасность нашему региону, Европе, всему миру нужно одержать победу в борьбе против российской агрессии. Нужно освободить Крым от оккупации. Там, где началось, там и завершится. И это будет эффективная реанимация международного правопорядка", – сказал он.

Президент подчеркнул, что оккупация превратила Крым в депрессивный и зависимый регион с высоченными заборами и беззаконием, в зону экологического бедствия и военный плацдарм для агрессии.

Восстановление Украиной контроля вернет полуострову свободу и современность, заверил Зеленский.

Прямая речь: "Крым был и есть Украиной. И после деоккупации вместе со всем нашим государством станет частью Евросоюза, я в этом уверен. Паспорт гражданина Украины будет являться и паспортом Европейского Союза. И это колоссальные возможности для всех наших людей, живущих в Крыму.

Дороги Крыма будут дорогами всего европейского континента. Порты Крыма будут портами всей Европы. Только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту – с Неаполем".

Детали: По словам Зеленского, только Украину волнует настоящая безопасность Крыма, то есть нормальное обеспечение чистой водой, нормальная утилизация мусора, действенные правила обращения с отходами, канализационными стоками.

Только Украина может построить в Крыму современную систему орошения и интегрировать аграрное производство в Крыму и весь предпринимательский сектор с колоссальным европейским рынком, сказал президент.

Только Украина, уверен он, даст Крыму современные и доступные медицину и образование, а также цифровую систему государственных услуг.

Справка: Во втором саммите Крымской платформы принимают участие 60 стран и международных организаций, среди них около 40 президентов и премьер-министров. Из соображений безопасности, саммит проходит в онлайн-формате, но некоторые представители международного сообщества приехали в Украину.

В нынешнем году география Крымской платформы расширилась за счет стран Африканского континента и другой стороны Атлантики.